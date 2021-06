Une nouvelle opportunité apparaît pour les investisseurs d’Ethereum

Certains peuvent croire que si l’histoire doit se répéter, il pourrait y avoir des problèmes importants à venir pour Ethereum (CCC :ETH-USD) investisseurs. Mais une étude visuelle du graphique des prix ETH montre déjà de solides rimes et une opportunité proche pour les investisseurs haussiers d’exploiter de manière rentable les semaines, les mois et les années à venir. Laisse-moi expliquer.

Source : Shutterstock

Quelle que soit la classe d’actifs, des actions aux marchés de la dette, en passant par les matières premières dures et douces, l’immobilier, l’art et autres, les cycles baissiers sont inévitables. Il en va de même pour les chances haussières laissées dans leur sillage. Et cela se passe aujourd’hui à l’ETH.

La pression dans Ethereum est bien sûr, loin d’être unique. Bitcoin (CCC :BTC-USD). XRP (CCC :XRP-USD). Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Des plus grandes aux plus risibles, les crypto-monnaies englobant des pièces et des jetons numériques de toutes sortes et au nombre d’environ 9 000 aujourd’hui, font l’objet de corrections punitives. Et pour de bonnes raisons aussi.

La pression monte sur Ethereum

Beaucoup pointent du doigt la Chine, la Turquie, les États-Unis, l’Inde et d’autres régulateurs mondiaux. Leur refus au cours des deux derniers mois de jouer au ballon ou d’appeler à un temps mort au début d’un nouveau marché de la finance décentralisée (ou DeFi) a fait la une des journaux aux côtés des corrections auxquelles sont confrontés les investisseurs de l’ETH et leurs camarades d’armes crypto.

Mais le cycle douloureux d’aujourd’hui dans l’ETH pourrait être aussi simple que de revenir aux quelque 9 000 autres raisons.

La prolifération des jetons et des pièces numériques entrant sur le marché aux côtés de l’ETH et d’une poignée de crypto-monnaies plus établies est préoccupante. Pire, beaucoup de ceux qui entrent sur le marché DeFi sont des actifs peu altruistes ou prometteurs et dont la seule utilité est apparemment d’exploiter un marché en ébullition. Ce n’est pas unique non plus.

De la grande tulipe ou des bulles de la mer du Sud des siècles passés à la crise plus moderne des Dotcoms, une crise financière liée au logement, des stocks de pots ou des SPAC, nous savons comment ces cycles trop haussiers se sont déroulés. Une abondance d’avoirs mis en gage pour toujours se sont transformés en actifs sans valeur ou continuent de se frayer un chemin vers cette fin de partie ignominieuse. Et dans les cryptos en ce moment, cette fois n’est pas différent.

Véhicules pour le commerce

Pour la plupart d’entre nous, l’utilité actuelle des pièces numériques, y compris l’ETH, reste un véhicule commercial. Il y a quand même un plus gros problème. Une grande partie de cet investissement peut être qualifiée de spéculation imprudente, car un jeton particulier est populaire auprès des Redditors, tendance sur Twitter (NYSE :TWTR) ou il y a un mème mignon qui fait la promotion de sa valeur. Dogecoin !! Cela doit changer. Mais le marché de la crypto n’est pas voué à jamais.

La bonne nouvelle est que les crypto-monnaies, au moins certaines, ont déjà traversé une énorme bulle. Et la spéculation excessive d’aujourd’hui sépare encore plus le bon grain de l’ivraie. Et sans équivoque, le pire et le meilleur de ce que propose le marché de la cryptographie est incarné par DOGE, une pièce de monnaie commencée et toujours en grande partie une blague et ETH, la technologie de blockchain la plus utile de DeFi.

Il suffit de demander à l’homme d’affaires milliardaire Mark Cuban, un homme d’affaires chevronné et averti, à la recherche de la prochaine grande chose à Ethereum. Il attribue à ETH la fonctionnalité la plus puissante de la crypto-monnaie et les contrats intelligents qui finiront par éclipser l’utilisation de Bitcoin. Mais si vous préférez, allez-y et rigolez bien à côté de Tesla (NASDAQ :TSLA) Elon Musk et un jeton Dogecoin extrêmement suspect.

Tableau des prix hebdomadaires d’Ethereum

Source : Graphiques par TradingView

Si vous allez prendre parti et voter avec votre capital durement gagné dans Ethereum, sans aucun doute et comme certains des récents propriétaires d’ETH en ont fait l’expérience, cela va parfois faire mal. Les défis de l’ETH ne sont pas différents de ceux des investisseurs qui possédaient Amazon (NASDAQ :AMZN) avant qu’il n’y ait la livraison Prime Now, les services de streaming et de cloud et Internet ressemblait davantage à chaussettesforjocks.com et à d’autres entreprises condamnées. Mais qui rit maintenant, n’est-ce pas ?

La bonne nouvelle et aujourd’hui dans ETH, l’environnement semble mûr pour que les investisseurs prennent au sérieux un achat à prix réduit dans ce leader de la crypto-monnaie.

Techniquement, la phase baissière corrective de l’ETH a formé une paire de chandeliers intérieurs hebdomadaires haussiers à la suite d’une bougie de test massive du niveau de 62% du contrat liée à son fond Covid de mars 2020. Couplé à un indicateur stochastique de survente à l’aube d’un signal de croisement haussier, un achat au-dessus du plus haut de la semaine précédente de 2890,60 $ semble extrêmement attrayant pour une entrée classique d’achat sur faiblesse qui pourrait continuer à produire des rendements futurs beaucoup plus exclusifs.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts (GBTC et ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.