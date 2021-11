Annonces

Une nouvelle option « Select NFT » arrive sur Twitter, l’application de rencontres Bumble embauchant le « responsable de la crypto et du Web3 »

AnTy15 novembre 2021

Le Twitter de Jack Dorsey permettra aux profils NFT d’être affichés sous une forme différente des images rondes habituelles, a découvert le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi.

Une autre évaluation du code de Twitter, cette fois par Jane Manchun Wong, a montré que le géant des médias sociaux offrirait bientôt à ses utilisateurs une nouvelle option appelée « Select NFT » pour mettre à jour leur image de profil.

Les utilisateurs devront ensuite connecter leur portefeuille crypto pour lier leur collection NFT directement à l’outil d’affichage de Twitter.

Oh ouais ça arrive. pic.twitter.com/IJGlYN19Id – androolloyd – putains de zooms🦇 🔊 (@androolloyd) 14 novembre 2021

Avec cela, l’idée est de vérifier la propriété du NFT.

En septembre, Twitter a annoncé qu’il déploierait un moyen pour les utilisateurs d’authentifier leurs NFT sur la plate-forme. Un premier aperçu a montré que les utilisateurs pouvaient lier leurs portefeuilles personnels de crypto-monnaie et leurs comptes OpenSea sur le marché NFT pour présenter leurs NFT directement sur Twitter.

La fonctionnalité, accessible via l’option Modifier le profil, a également montré qu’elle permettait aux utilisateurs de choisir un avatar dans leur collection NFT pour remplacer leur photo de profil.

Crypto entre dans le monde des rencontres

Dans d’autres nouvelles, l’application de rencontres en ligne Bumble embauche un poste de direction de « responsable de la cryptographie et du Web3 », conformément à l’offre d’emploi de l’entreprise. La personne sera chargée de jeter les bases pour soutenir la stratégie de cryptographie de Bumble, en se concentrant sur l’économie des créateurs. Le président de Bumble, Tariq Shaukat, a déclaré dans une interview :

«Ce que nous pensons vraiment être vraiment intéressant à court terme, c’est l’application de la blockchain et de la crypto en général à l’expérience de nos communautés. Fondamentalement, nous ne sommes pas seulement un écosystème, mais nous sommes une communauté de personnes. »

Bumble teste plusieurs éléments liés à la cryptographie qui seront déployés dans les prochains mois, a déclaré Shaukat.

« C’est quelque chose qui va évoluer. Nous voulons nous assurer que nous posons les bases de l’ingénierie technique pour tout ce qui émerge dans le métaverse et dans le monde du Web 3. »

Plus tôt le mois dernier, comme nous l’avons signalé, la populaire application de rencontres Tinder a également annoncé qu’elle déployait une devise intégrée à l’application afin d’encourager les utilisateurs à passer plus de temps à balayer et à dépenser de l’argent réel sur l’application.

La société s’attend à ce que les pièces jouent « un rôle important » car la monnaie virtuelle est utile dans le contexte de l’offre de biens numériques, a déclaré à l’époque le directeur financier Gary Swidler.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.