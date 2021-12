Une nouvelle peinture MAGA laisse les médias sociaux avec leurs mâchoires baissées

Dans le christianisme, rien n’est plus sacré que la crucifixion de Jésus et aucune image plus sacro-sainte que celle de Jésus sur la croix. En effet, une croix est le signe du christianisme. On pourrait penser qu’un vrai chrétien ferait extrêmement attention à mélanger des images de Jésus – en particulier lors de la crucifixion – et de Donald Trump et pourtant nous avons dû rendre compte de deux de ces images au cours des deux derniers jours.

Celui-ci, cependant, est un peu différent car il n’y a pas que Donald Trump sur la croix (Trump a-t-il souffert d’avoir été le président qu’il était ?). Non, cela a aussi Nancy Pelosi en tant que centurienne romaine avec le bâton et la lame, et Melania en tant que Marie-Madeleine.

Les évangiles sont un peu timides sur le rôle de Madeleine dans le ministère de Jésus, même si elle était clairement une partie importante de sa vie car elle était présente lors de la plupart des événements majeurs. Nous savons aussi qu’elle a rejoint la cause de Jésus après avoir été une…

Melania poursuit quiconque l’accuse d’être autrefois une « call girl » (nous le dirons gentiment, dans l’espoir de ne pas être poursuivie), alors qu’elle ferait bien mieux de dire qu’elle était une jeune femme seule dans un pays étranger et s’est battue pour elle-même tout en en restant là.

Donc, nous ne savons même pas ce que les Trump en feraient. Nous pouvons être relativement sûrs que Trump aimerait toute association entre lui et être un « dieu ». Mais Melania n’aime aucune sorte de déduction qu’elle…

Je comprends que c’est censé être un hommage au chef de la secte, mais je ne pense pas que Melania l’aimera. pic.twitter.com/xpo5sAW92B – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 4 décembre 2021

C’est à quel point ça va mal. Ces représentations ne sont même plus rares. Il y a des chrétiens dans ce personnel et nous en avons assez et nous trouvons cela sacrilège. Mais là encore, nous trouvons que Trump est également sacrilège.

Twitter a eu quelques réflexions :

C’est Vlad sous son aisselle ?

(De plus, je ne vous pardonnerai jamais vraiment de m’avoir fait voir cela.) – Helen Kennedy (@HelenKennedy) 4 décembre 2021

Dans la version mise à jour, au lieu de dire à la femme déchue « d’aller ne plus pécher », il la paie au nord de 100 000 $ pour un coup rapide. J’ai vraiment l’impression de ne plus vivre dans le même pays que ces gens. – Elle dit (@S_Lynne_13) 4 décembre 2021

Je me souviens quand certains étaient VRAIMENT MENÉS quand Peter Fonda portait le drapeau américain sur sa veste et son casque dans Easy Rider parce que, vous savez, le drapeau ne devrait pas être profané de cette façon.

Je ne sais pas si cela représente un progrès ou une régression… – King Clip-on Tie (@RichardClip) 4 décembre 2021

1er commandement – Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n’auras pas de dieux devant moi.

Ce commandement interdit l’idolâtrie, le culte des faux dieux et déesses Ce commandement interdit de faire des veaux d’or, de construire des temples à Isis, et d’adorer des statues de César, par exemple. – Gary Ray (Boostered Man) R (@Subvetnuc) 4 décembre 2021

J’espère que cela semblerait scandaleux et blasphématoire pour la plupart des chrétiens, mais que je ne retiendrais pas mon souffle pour les américains. – Elizabeth Robertson Heatley (@Elizabethcanuck) 4 décembre 2021

[email protected] et sur Substack Beaucoup de bruit pour tout