Une nouvelle pétition demande au candidat à la présidence de la SEC, Gary Gensler, d’abandonner le procès contre Ripple

La communauté Ripple a lancé une nouvelle pétition pour «arrêter la guerre» sur XRP.

Le fondateur de Crypto & Policy, Thomas Hodge, a lancé une pétition Change.org dirigée contre le candidat au président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, lui demandant de mettre fin au procès de la SEC contre Ripple une fois qu’il sera confirmé en tant que président de la commission.

Annonçant la nouvelle mercredi, Crypto & Policy a appelé Gensler à enquêter sur les motifs potentiels de l’ancien président de la SEC Jay Clayton et de son directeur des finances d’entreprise de la SEC William Hinman pour avoir «favorisé» Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) tout en nuisant à XRP. La pétition allègue que Clayton et Hinman auraient pu avoir des intérêts financiers dans Bitcoin et Ether:

«Alors que Clayton et Hinman étaient au pouvoir, on leur a demandé si Bitcoin et Ether étaient des titres. Ils ont dit très clairement, officiellement: non, ce ne sont pas des titres, alors continuez à les négocier. Ils ont tous deux pris de l’argent d’entreprises ayant un intérêt direct ou indirect clair dans ces déclarations publiques. »

Hodge a en outre allégué que Hinman «avait reçu des millions de dollars en paiements» du cabinet d’avocats Simpson Thacher, qui est membre de l’Ethereum Enterprise Alliance. La pétition affirme que Hinman «a collecté des chèques auprès de la société» tandis que la société percevait des honoraires pour soutenir l’offre publique initiale du géant chinois de la crypto-mine Canaan.

L’avocat du XRP a décrit le statut réglementaire incertain de l’altcoin, déclarant que Clayton a passé quatre ans de son mandat sans fournir de réponse claire sur le fait de savoir si XRP était une sécurité. Hodge a poursuivi:

«Mais le dernier jour de son mandat, Clayton a demandé à la SEC de déposer une plainte massive contre Ripple, affirmant qu’il avait vendu XRP en tant que sécurité illégale non enregistrée pendant sept ans. […] La SEC a allégué que Ripple et tous les détenteurs de XRP auraient dû savoir au cours des sept dernières années que XRP était un titre lorsque la SEC elle-même a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne le savait pas jusqu’au jour où elle a déposé la plainte en décembre 2020. »

Au moment de la rédaction de cet article, la pétition en ligne a recueilli environ 1 600 signatures sur son objectif de 2 500.

Comme précédemment rapporté par Cointelegraph, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs, ainsi que son PDG Brad Garlinghouse et son co-fondateur Christian Larsen le 22 décembre 2020, alléguant que XRP était une «offre de titres non enregistrée de 1,3 milliard de dollars».

Au milieu de la bataille juridique en cours, un tribunal américain a accordé à Ripple Labs l’accès aux documents de la SEC sur la définition des actifs cryptographiques en tant que titres au début du mois d’avril.

Plus tôt cette semaine, le prix du XRP a franchi la barre des 1 $ pour la première fois depuis mars 2018. La dernière étape de prix est encore loin de son sommet historique supérieur à 3 $ enregistré en janvier 2018.