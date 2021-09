Une nouvelle photo de The Flash d’Ezra Miller taquine une nouvelle combinaison sauvage, et j’ai des questions

L’univers étendu de DC avance à grands pas, comme des films comme Aquaman et le royaume perdu et Shazam ! Fury of the Gods devrait arriver dans les prochaines années. À côté de ces films se trouve The Flash, qui verra enfin Scarlet Speedster d’Ezra Miller faire la une de sa propre production. Bien sûr, nous savons qu’il ne sera pas seul, car Michael Keaton est sur le point de reprendre son rôle de Burce Wayne/Batman. Jusqu’à présent, le réalisateur Andy Muschietti a offert aux fans quelques images sympas qui taquinent les nouveaux costumes que nous verrons. Maintenant, sa dernière image montre un nouveau Batsuit sauvage, et cela me laisse avec un certain nombre de questions.