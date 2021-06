Une nouvelle pièce de 5 £ dévoilée commémorant le duc d’Édimbourg

in

UNE

une nouvelle pièce de 5 £ en édition spéciale pour commémorer la vie du duc d’Édimbourg a été dévoilée par le chancelier.

Le Trésor a déclaré que le design de la pièce – qui présente un portrait original de Philip – a été approuvé par le duc avant sa mort en avril de cette année et est lancé samedi le jour des Forces armées.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré: “Cette pièce est un hommage approprié au duc d’Édimbourg, qui a ému et inspiré tant de gens à travers le monde avec ses décennies de service à la fois à la nation et à sa majesté la reine

«Je suis fier de dévoiler la pièce le jour des Forces armées, compte tenu de sa carrière navale distinguée et de son dévouement indéfectible envers notre monarque et ses devoirs royaux, et il est juste que lui et la reine soient représentés ensemble des deux côtés. “

La reine et le duc d’Édimbourg / PA Wire

La pièce sera frappée par la Monnaie royale et est disponible sur son site Web, ainsi que dans les bureaux de poste du Royaume-Uni et des revendeurs spéciaux dans le Commonwealth et dans le monde, a déclaré le Trésor.

La Monnaie royale fera également un don de 50 000 £ au Duke of Edinburgh’s Award pour soutenir son travail communautaire au Royaume-Uni et à l’étranger, a-t-il ajouté.

Le duc d’Édimbourg a été président du comité consultatif de la Monnaie royale pendant 47 ans.

Le dessin dessiné par l’artiste Ian Rank-Broadley a été personnellement approuvé par le duc en 2008 et la pièce porte l’inscription « HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh 1921-2021 ».

La pièce a cours légal mais a été conçue comme un objet de collection ou un cadeau en édition limitée et n’entrera pas dans la circulation générale, a déclaré le Trésor.

Anne Jessopp, directrice générale de la Monnaie royale, a déclaré : « Depuis le décès du duc d’Édimbourg en avril, beaucoup ont déclaré qu’il menait une vie bien vécue.

«Il était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique et le patron ou le président de plus de 750 organisations, y compris le comité consultatif de la Monnaie royale.

« La Monnaie royale a marqué des événements royaux importants pendant des siècles et est honorée de dévoiler une nouvelle pièce originale qui célèbre la vie et l’héritage d’un homme remarquable.

Pièce commémorative duc d’Édimbourg / PA Media

«Il semble approprié que cette pièce – qui a été personnellement approuvée par le prince – soutienne également le travail des prix du duc d’Édimbourg.

« Les prix ont profité à des millions de jeunes depuis leur création en 1956, et sont peut-être le plus grand héritage du prince Philip. »