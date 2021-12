Une nouvelle planète terrifiante avec des océans de lave vient d’être découverte

Une nouvelle planète découverte par des scientifiques a des océans de lave couvrant sa surface. La planète infernale s’appelle GJ 367b et se trouve à environ 30 années-lumière de la Terre.

La nouvelle planète est plus petite que la Terre – environ les trois quarts de sa taille pour être exact. Cela le rend plus grand que Mercure, mais un peu plus petit que Mars. On pense également qu’il est aussi dense que le fer pur. Ce qui rend cette exoplanète si intéressante, cependant, c’est que les scientifiques pensent qu’il s’agit d’une version plus extrême de Mercure. Cela signifie qu’il s’agirait principalement d’un noyau métallique, le reste du monde étant recouvert d’océans de lave en fusion.

Cette planète infernale a une orbite de huit heures

Une étoile naine rouge dans l’espace. Source de l’image : dottedyeti/Adobe

Les scientifiques ont découvert la planète infernale en orbite autour d’une petite étoile naine rouge nommée GJ 367. Parce que l’étoile est si petite, cela a rendu la détection de la planète beaucoup plus facile. Ils ont ensuite utilisé le Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou TESS, un télescope spatial, pour l’inspecter de plus près. TESS a été lancé en 2018 et permet aux scientifiques de rechercher plus facilement autour des étoiles de type M.

Jesse Christiansen, astrophysicien de Caltech et scientifique au NASA Exoplanet Science Institute, a déclaré à Inverse que les types M offrent généralement les meilleures chances de suivre la planète. Les scientifiques ont découvert que GJ 367b met moins de huit heures pour terminer son orbite. Christiansen dit que cela pourrait être une autre occasion pour les scientifiques d’en savoir plus sur la planète. Cela pourrait inclure une meilleure idée de ce que serait la surface de la planète.

Les restes d’une planète à noyau de fer

Source de l’image : NASA

À l’heure actuelle, ce que nous savons de la planète infernale est basé sur les données recueillies par TESS. En utilisant ces informations, cependant, les scientifiques pensent que la planète atteint des températures suffisamment élevées pour vaporiser le fer. En tant que tels, ils pensent qu’il s’agit d’une planète à noyau de fer où le manteau a fondu. Ils pensent également que l’orbite de l’exoplanète a été causée par une influence extérieure.

Malheureusement, cette force d’influence est actuellement inconnue. Les scientifiques espèrent pouvoir approfondir le système autour de l’étoile naine et de la planète infernale en orbite autour d’elle. Ils espèrent découvrir si une autre planète aurait pu forcer GJ 367b dans son orbite actuelle.

Auparavant, les scientifiques ont découvert la possibilité d’une neuvième planète dans notre système solaire. Certains pensent également que les vents solaires pourraient avoir joué un rôle dans la création de la Terre telle que nous la connaissons aujourd’hui. S’il est facile de se perdre dans des rêves alimentés par les médias de science-fiction, il est toujours un peu humiliant de voir à quoi ressemblent les vraies planètes que nous découvrons. Au-delà de toutes ces planètes inhabitables, cependant, nous pourrions un jour combattre une autre planète semblable à la Terre capable de vivre.