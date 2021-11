Une nouvelle plateforme de streaming a commencé à voler des séries à Netflix | Divertissement

Paramount+ a acquis les droits de Star Trek : Discovery, une série dont Netflix avait sorti trois saisons jusqu’à présent.

Le monde des plateformes de streaming continue de gagner des participants et presque chaque année, nous pouvons dire que nous avons un grand lancement. En 2020, Disney + est arrivé en Espagne, récemment HBO est passé à HBO Max, bien qu’avec divers problèmes, et l’année prochaine, nous aurons un autre service.

Comme on dit, cela ne s’arrête pas et on sait qu’en 2022 une plateforme débarquera en Espagne qui est déjà actif dans au moins 25 pays: primordiale +. C’est le pari du grand producteur dans ces services et afin de se faire son propre espace il récupère les droits de certains titres.

Il y a quelques heures, on savait que Paramount Plus a été réalisé avec Star Trek : Discovery après les trois saisons diffusées sur Netflix, où il y a aussi presque toutes les séries de la franchise bien connue.

Bien qu’à plus petite échelle, ce mouvement peut rappeler ce qui arrivait auparavant à Netflix avec sa série Marvel en raison du lancement de DISney+ et comment ils ont dû arrêter de les produire.

L’annonce a été faite grâce aux réseaux sociaux du service de streaming qui a promu le lancement de la série pour 2022.

Comme l’a expliqué Kelly Day, président de la diffusion pour ViacomCBS Networks International, « Alors que nous développons rapidement notre présence mondiale de diffusion, nous apportons plus de nos meilleurs titres à ViacomCBS pour Paramount + les marchés du monde entier. «

Dans Paramount +, ils savent quels peuvent être leurs points forts et Star Trek leur a donné beaucoup de succès dans le passé, alors Day pense que le retour « de séries bien-aimées comme Star Trek: Discovery pour Paramount + est un autre pas en avant alors que nous apportons aux fans plus de séries à voir dans le monde entier. »

Dans quelques mois, Paramount + arrivera et l’offre disponible sera encore élargie. Reste maintenant à voir ce qu’il adviendra de la quatrième saison de Star Trek : Discovery dans notre pays.