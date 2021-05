Une nouvelle preuve ADN révèle une exécution injustifiée 4 ans plus tard ⋆ .

Quatre ans après l’exécution de Ledell Lee, reconnu coupable d’avoir étranglé et matraqué mortellement un jeune de 26 ans Debra Reese à Jacksonville, Arkansas en 1993, des tests ADN ont révélé que le matériel génétique de l’arme du crime et d’autres éléments de preuve appartiennent à un autre homme, selon le New York Times.

“Mes derniers mots seront toujours, comme cela a été le cas,” Je suis un homme innocent “”, a déclaré Lee à la BBC dans une interview publiée la veille de sa mort le 20 avril 2017 par injection létale.

Ledell Lee (Benjamin Krain / The Arkansas Democrat-Gazette, via Associated Press)

Grâce aux avocats associés au projet Innocence et à l’American Civil Liberties Union, le Times rapporte que le nouveau profil génétique a été téléchargé dans une base de données criminelle nationale dans le but de retracer l’identité du tueur inconnu.

Patricia Young, La soeur de Lee, a rejoint The Innocence Project et l’ACLU pour faire pression pour des tests ADN supplémentaires à plusieurs reprises menant à l’exécution de son frère, cependant, la demande de sursis à l’exécution a été rejetée par un juge fédéral qui a estimé que Lee avait simplement retardé trop longtemps, »Selon une plainte déposée par Young.

“Nous sommes heureux qu’il y ait de nouvelles preuves dans la base de données ADN nationale et nous espérons que d’autres informations seront découvertes à l’avenir”, a déclaré Young dans un communiqué la semaine dernière.

Comme le rapporte le Times, l’exécution de Lee était la première dans l’Arkansas depuis plus d’une décennie, et l’État a été accusé d’avoir précipité la mort de Lee et d’autres prisonniers en avril, avant l’expiration de son approvisionnement en drogues injectables mortelles.

Patricia Young, à gauche, et Shantel Tidwell, sa sœur (Staton Breidenthal / The Arkansas Democrat-Gazette, via Associated Press)

Gov. Asa Hutchinson, estimant que les preuves ADN nouvellement découvertes n’étaient «pas concluantes», a défendu l’exécution de Lee lors d’une conférence de presse mardi, déclarant: «Il est de mon devoir d’appliquer la loi» et «le fait est que le jury l’a déclaré coupable sur la base de ces informations qu’ils avaient.

«Bien que les résultats obtenus 29 ans après la collecte des preuves se soient avérés incomplets et partiels, il est à noter qu’il existe maintenant de nouveaux profils ADN qui n’étaient pas disponibles pendant le procès ou la procédure post-condamnation dans le cas de M. Lee», a déclaré Nina Morrison, avocat principal du contentieux du projet Innocence, dans un communiqué publié mardi par le Washington Post.

Bien que l’ADN de l’homme qui a assassiné Reese ne correspond à aucun des profils déjà dans la base de données, prélevé sur des personnes qui ont été condamnées ou arrêtées pour des soupçons de crimes violents, «le profil ADN restera désormais dans la base de données et sera automatiquement comparé à tous les nouveaux profils de condamnés, de personnes arrêtées ou de crimes non résolus qui sont saisis dans le futur », selon une déclaration conjointe des avocats de l’ACLU, de l’Innocence Project et de Mme Young, rapportée par le Times.

Gouverneur Asa Hutchinson de l’Arkansas (Andrew Demillo / Associated Press)

Le Times note en outre que le deuxième procès de Lee a commencé le 10 octobre 1995, sept jours après OJ Simpson avait été acquitté des meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman.

“M. Lee, un homme noir accusé du passage à tabac et du meurtre d’une femme blanche à son domicile, a été jugé à l’ombre des poursuites et du procès d’OJ Simpson », a soutenu Young dans son procès de janvier. «Le verdict Simpson a choqué et mis en colère de nombreux Américains blancs et polarisé la nation selon des critères raciaux. Il est difficile d’imaginer qu’un jury puisse être vraiment objectif en examinant la preuve contre M. Lee à ce moment précis.

