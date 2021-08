Une nouvelle proposition commerciale fait qu’Odell Beckham Jr. se rend chez les Bears de Chicago 10z viral

in

Les Browns de Cleveland envisageraient-ils d’envoyer Odell Beckham Jr. aux Bears de Chicago ?

Au début, j’ai pensé que la réponse serait “pas de tir”. Mais si vous le décomposez, le commerce pourrait avoir un sens pour les deux parties.

Dans un récent article de Bleacher Report, l’écrivain Brad Gannon a déclaré que les Browns seraient « idiots » de ne pas conclure l’accord si les ours étaient prêts à se séparer du plaqueur défensif Akiem Hicks.

« Vous allez tous dire que les Browns de Cleveland n’échangent pas Beckham et que les Bears de Chicago n’échangent pas Hicks. Très bien, mais c’est un accord que les Browns seraient idiots de ne pas conclure si les Bears étaient de la partie. Ils ont eu beaucoup de succès sans Beckham dans la dernière ligne droite la saison dernière, et ils pourraient désespérément utiliser plus d’aide dans la ligne défensive intérieure », a écrit Gannon.

Les Browns ont perdu Odell Beckham Jr. à la mi-saison l’an dernier et ont retrouvé leur rythme en attaque peu de temps après, totalisant en moyenne plus de verges par match qu’avec le receveur vedette de l’alignement.

De plus, Akiem Hicks joue la dernière année de son contrat et a exprimé un manque de patience face au refus du front office des Bears de le prolonger pour un contrat à long terme.

Akiem Hicks veut une prolongation avec Bears. https://t.co/7kd1N0BeZd – ProFootballTalk (@ProFootballTalk) 12 août 2021

Odell Beckham Jr., associé à Allen Robinson et au receveur prometteur Darnell Mooney, pourrait être ce dont les Bears ont besoin pour pousser l’offensive de Matt Nagy vers une unité respectable (et peut-être sauver son travail).

De plus, les Browns pourraient vraiment avoir besoin d’aide sur leur ligne défensive intérieure, car ils s’appuieront actuellement sur les vétérans Malik Jackson et Andrew Billings, qui se sont absentés la saison dernière en raison de COVID.

Un échange d’Odell Beckham Jr. contre Akiem Hicks aura-t-il lieu? Probablement pas, mais cela aurait du sens à beaucoup de niveaux différents.

