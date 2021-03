La vidéo, qui montre comment l’iPhone 12 peut survivre à une chute, de la farine, du lait et un robinet, met en évidence la résistance à l’eau et la nouvelle technologie d’affichage lancée avec la gamme iPhone 12.

Ceramic Shield, comme l’appelle Apple, est une nouvelle technologie de verre qui a été développée par son partenaire de la chaîne d’approvisionnement, Corning. Comme expliqué sur le site Web de l’iPhone 12, le nouveau verre est imprégné de cristaux nano-céramiques qui le rendent beaucoup plus résistant aux chutes.

Entrez dans le bouclier en céramique. Il est fabriqué en introduisant des cristaux nano-céramiques – qui sont en fait plus durs que la plupart des métaux – dans le verre. Cela semble simple, mais c’est incroyablement difficile car la plupart des céramiques ne sont pas transparentes. En contrôlant le type de cristaux et le degré de cristallinité, nous avons développé une formule exclusive qui maximise la ténacité de la céramique tout en restant optiquement claire. C’était la percée qui a rendu Ceramic Shield parfaitement adapté à l’affichage. C’est une première dans n’importe quel smartphone, et c’est plus résistant que n’importe quel verre de smartphone.