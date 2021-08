Une nouvelle recherche Apple montre comment les AirPod pourraient être utilisés pour surveiller la fréquence respiratoire

Apple et l’Université Cornell ont publié cette semaine une nouvelle étude soulignant comment les chercheurs peuvent estimer la fréquence respiratoire à l’aide de l’audio respiratoire obtenu via des microphones portables tels que AirPods et AirPods Pro. L’article a été publié ce mois-ci par des chercheurs d’Apple et de l’Université Cornell et repéré pour la première fois par MyHealthyApple.

Apple explique que la fréquence respiratoire est une mesure clinique utilisée pour évaluer la santé et la forme physique globales. Il peut changer en fonction de divers facteurs, notamment l’exercice et les maladies chroniques aiguës. Traditionnellement, les patients sont tenus de consulter leur fournisseur de soins de santé pour des tests et des analyses de fréquence respiratoire, mais la recherche d’Apple et de l’Université Cornell vise à découvrir un moyen d’estimer à distance la métrique.

Dans la recherche, les chercheurs d’Apple et de Cornell ont utilisé une technologie basée sur un modèle pour estimer la fréquence respiratoire d’une personne à l’aide de courts segments audio obtenus après un effort physique chez des adultes en bonne santé. Les données ont été recueillies auprès de 21 personnes utilisant des écouteurs de proximité avec microphone avant, pendant et après un exercice intense.

L’étude a révélé que cet audio peut être un “signal viable pour estimer passivement” les fréquences respiratoires, ce qui en fait également un moyen plus rentable de le faire par rapport aux soins de santé traditionnels.

Le RR a été annoté manuellement en comptant les inspirations et les expirations perçues de manière audible. Un réseau multitâche de mémoire à long terme (LSTM) avec des couches convolutives a été mis en œuvre pour traiter les énergies des bancs de filtres mel, estimer le RR dans diverses conditions de bruit de fond et prédire une respiration lourde (supérieure à 25 respirations par minute). Le modèle multitâche effectue à la fois des tâches de classification et de régression et exploite un mélange de fonctions de perte. Il a été observé que RR peut être estimé avec un coefficient de corrélation de concordance (CCC) de 0,76 et une erreur quadratique moyenne (MSE) de 0,2, démontrant que l’audio peut être un signal viable pour estimer passivement RR.

Notamment, la recherche intervient alors que des rumeurs suggèrent qu’Apple envisage d’ajouter de nouvelles capacités de surveillance de la santé aux AirPods Pro dès l’année prochaine. La mise à jour d’AirPods Pro de l’année prochaine devrait apporter de nouveaux capteurs pour permettre le suivi de la condition physique à bord. Le vice-président d’Apple, Kevin Lynch, a également évoqué la possibilité d’utiliser des AirPod pour « générer différentes données » pour la surveillance de la santé dans une interview en juin.

Vous pouvez trouver plus de détails et l’étude complète sur le site Web d’Apple Machine Learning Research ici.

