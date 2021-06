Une nouvelle recherche découvre comment le coronavirus persiste sur le sol, les lits et les murs des hôpitaux traitant des patients de Covid

Concluant les résultats de l’étude, les chercheurs ont déclaré que leur étude était limitée à un hôpital mais que les résultats seraient identiques dans d’autres hôpitaux Covid-19. (Image représentative)

On a beaucoup écrit sur la façon dont le coronavirus se transmet d’un patient infecté à l’environnement et à d’autres populations vulnérables, mais une nouvelle recherche a montré que le virus SARS-CoV-2 persiste à la surface des hôpitaux pendant longtemps. Selon une recherche publiée dans Microbiome, le virus a été trouvé présent sur plusieurs surfaces de l’hôpital, notamment les lits des patients, les étages à l’extérieur du service des patients, la surface à l’intérieur de la chambre entre autres, a rapporté l’Indian Express.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont collecté les échantillons dans les chambres des patients avant et après l’occupation des chambres par des patients atteints de coronavirus. Les chercheurs ont également collecté les écouvillons de la peau, du nez et des selles des patients de Covid-19 et des agents de santé traitant ces patients. Ainsi, sur une période de plus de deux mois, les chercheurs ont collecté un total de 972 échantillons hospitaliers pour leurs recherches.

Le résultat de la recherche était sur les lignes attendues avec le virus présent dans 39% des échantillons totaux collectés dans les lits des patients, 29% des échantillons collectés sur le sol à l’extérieur des chambres des patients et dans 16% des échantillons collectés dans la surface des chambres des patients. L’étude a également révélé que la charge virale la plus élevée avait été trouvée dans les échantillons collectés au cours des cinq premiers jours de patients présentant des symptômes.

La possibilité que le virus se propage à partir des surfaces infectées a également été documentée dans des recherches antérieures. Cependant, les chercheurs de la présente étude ont déclaré que la présence du virus sur plusieurs surfaces ne signifiait pas que le virus pourrait également infecter les humains. Les chercheurs ont en outre déclaré que le virus se propage principalement à partir d’interactions humaines étroites avec une possibilité très rare d’infection à partir des surfaces. Concluant les résultats de l’étude, les chercheurs ont déclaré que leur étude était limitée à un hôpital mais que les résultats seraient identiques dans d’autres hôpitaux Covid-19.

