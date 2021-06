Une nouvelle recherche montre comment la durée de conservation des kits de test RT-PCR peut être augmentée à 30 jours à température ambiante

Au moment du test, les agents de santé peuvent facilement ajouter de l’eau à la solution pour la rendre hydratée et disponible pour une utilisation immédiate.

La pandémie de Covid-19 a sensibilisé une grande partie de la population aux goulots d’étranglement logistiques auxquels sont confrontés les médicaments et les médicaments thermosensibles lors de leur transport, stockage et utilisation à différents endroits. Les défis logistiques se sont imposés dans le cas du stockage et du transport de vaccins ultra-sensibles comme celui développé par Pfizer et Moderna qui nécessitent une surgélation.

Cependant, les vaccins ne sont pas les seuls à poser de tels défis logistiques et il existe une gamme d’équipements médicaux, de médicaments, de kits de test, y compris le kit de test RT-PCR Covid-19, qui sont sensibles à la température et nécessitent des solutions uniques. Une nouvelle recherche menée par la Northwestern University a montré comment les kits de test RT-PCR peuvent rester stables pendant une période allant jusqu’à 30 jours et dans une chaleur torride ayant une température allant jusqu’à 50 degrés Celsius. Cette percée a le potentiel de résoudre un nombre substantiel de défis logistiques et infrastructurels auxquels sont confrontés de manière plus aiguë les pays en développement.

Les chercheurs de l’Université ont publié un communiqué de presse indiquant que les kits de test RT-PCR disponibles dans le commerce peuvent en fait tolérer jusqu’à 50 degrés Celsius de température jusqu’à un mois sans aucun impact négatif sur leur efficacité, leur sensibilité et leur précision. Les chercheurs ont découvert que les réactifs de test du kit peuvent être pré-mélangés avec un conservateur standard, puis lyophilisés pour prolonger sa durée de conservation à 30 jours. Les chercheurs ont également déclaré qu’après le processus de congélation à sec, les kits peuvent être distribués et stockés à température ambiante sans aucune précaution supplémentaire. Au moment du test, les agents de santé peuvent facilement ajouter de l’eau à la solution pour la rendre hydratée et disponible pour une utilisation immédiate.

