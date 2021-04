Une nouvelle recherche révèle que le T.rex était beaucoup moins effrayant qu’on ne le pensait – .

Vous vous souvenez de cette scène de Jurassic Park où le Tyrannosaurus rex poursuit une Jeep? Le véhicule se déplaçait assez vite mais la bête massive a pu le rattraper grâce à ses enjambées massives. Le film était une œuvre de fiction, mais bien qu’il ait réussi à faire beaucoup de choses sur les dinosaures qu’il représentait, la vitesse du dinosaure le plus redoutable du film n’en faisait certainement pas partie.

Des recherches antérieures ont mis la vitesse de sprint maximale estimée d’un Tyrannosaurus rex quelque part dans le voisinage de 15 à 25 miles par heure. Cela ne brise pas exactement le mur du son, mais cela aurait peut-être suffi pour aider la créature à attraper une proie plus lente. Cela étant dit, la vitesse de sprint d’un animal est souvent loin de la vitesse de marche, et la même chose semble être vraie ici, car de nouvelles recherches ont estimé que la vitesse de marche du T.rex était aussi basse que 2,9 mi / h.

Selon l’étude, publiée dans la Royal Society Open Science, la vitesse de marche du Tyrannosaurus rex peut être calculée en simulant avec précision le mouvement de sa queue massive. La queue de l’animal représentait une grande partie de sa masse corporelle et était remplie de muscles qui l’aidaient à s’équilibrer sur deux pattes. En faisant quelques hypothèses raisonnables sur la composition et la musculature de la queue du T.rex, les chercheurs ont pu simuler sa fréquence de balancement et, par conséquent, tirer des conclusions assez solides sur la vitesse à laquelle la créature marchait quand elle n’était pas dedans. pressé.

À l’aide de simulations sur ordinateur pour montrer leurs travaux, les chercheurs donnent un aperçu de la façon dont le T.rex a probablement marché. Comme vous pouvez le voir, c’est une démarche incroyablement lente et décontractée. Ce n’est pas ainsi que vous imaginez probablement un carnivore mortel en mouvement, mais si vous considérez la taille de l’animal, il est logique qu’il veuille conserver autant d’énergie que possible alors qu’il n’avait pas besoin d’être rapide.

Il est intéressant de voir l’un des dinosaures les plus emblématiques représentés de manière aussi décontractée, mais d’après les découvertes des chercheurs, c’est probablement ainsi que l’animal voyageait alors qu’il n’avait aucun endroit important à être. À peine 2,9 miles par heure est en fait plus lent que la plupart des humains adultes marchent, donc même s’il aurait pu vous mordre en deux s’il le voulait, il y a de fortes chances que vous battriez le Tyrannosaurus rex dans une course à pied.

Bien sûr, tout cela est basé sur des hypothèses sur l’animal que nous n’avons aucun moyen de prouver qu’elles étaient vraies. Les muscles et autres tissus mous ne se transforment pas en fossiles comme les os. Tout ce que nous pensons savoir sur l’anatomie de ces énormes créatures anciennes est basé sur le peu que nous pouvons glaner des découvertes fossiles mélangées à des suppositions éclairées.

