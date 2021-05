Une nouvelle réglementation pourrait faire pression sur les marchés des métaux du papier ⋆ 10z viral

par Clint Siegner, Money Metals:

Alasdair MacLeod, directeur de la recherche chez Goldmoney, se demande si nous pourrions bientôt voir «la fin des marchés de l’or et de l’argent papier».

La Banque des règlements internationaux (BRI) a élaboré des règlements de Bâle III, prétendument pour éviter une autre crise financière de type 2008. Le déploiement de ces nouvelles mesures a commencé il y a des années.

À moins d’obtenir une prolongation demandée, les banques européennes devront se conformer aux exigences de financement net stable d’ici la fin juin. Parallèlement à d’autres effets, ces réglementations pourraient rendre les transactions sur les marchés des dérivés de l’or et de l’argent moins rentables pour eux.

Ces marchés du papier fonctionnent comme des casinos truqués, les banquiers étant les syndicats du crime organisé en charge. En fait, le ministère de la Justice a récemment poursuivi JP Morgan Chase en utilisant les mêmes lois RICO élaborées pour poursuivre la mafia.

La fin des marchés de l’or et de l’argent papier serait une très bonne chose pour une découverte honnête des prix et pour la cause d’une monnaie saine.

Nous espérons que McLeod a raison sur l’effet du règlement. Il fait certainement une bonne affaire.

Cependant, la dernière chose à laquelle on devrait s’attendre est que la BRI et les autres régulateurs participent à tout effort honnête de réforme. Ils travaillent pour les méchants. Que se passe-t-il donc réellement avec ces nouvelles règles?

MacLeod n’est pas certain de ce que fait la BRI, étant donné les conséquences apparemment désastreuses pour le commerce des dérivés de l’or et de l’argent. Comme beaucoup d’entre nous, il doute que l’on puisse compter sur la BRI pour faire ce qu’il faut.

Peut-être que les politiciens ont commis une erreur. Ils ont rédigé un règlement il y a des années et n’ont pas compris quel en serait le véritable effet.

Peut-être que tuer les marchés du papier fait partie d’un plan de réinitialisation des prix des matières premières beaucoup plus élevés. L’inflation massive des prix et la dévaluation monétaire ont toujours été, à notre avis, la méthode la plus probable pour faire face à des montagnes de dettes autrement impayables.

Une autre théorie intéressante suggère que le trading de produits dérivés ne sera tout simplement plus nécessaire pour gérer les marchés de l’or et de l’argent.

Les monnaies numériques de la banque centrale sont en route. Les banquiers et les politiciens planifient activement un système monétaire qui leur offre une surveillance et un contrôle totaux et aucune confidentialité ou contrôle pour le reste d’entre nous.

S’ils parviennent à leurs fins, les espèces physiques seront laissées de côté et 100% des transactions seront enregistrées sur une blockchain exploitée et surveillée par la Réserve fédérale.

La banque centrale et les agences fédérales, y compris l’IRS, n’auront plus à compter sur les banques privées et les coopératives de crédit pour fournir les enregistrements des transactions. Ces informations seront à portée de main, stockées sur des serveurs gouvernementaux.

Les autorités seront ravies de détenir de vastes nouveaux pouvoirs. Ils pourraient ajouter ou retirer des fonds des portefeuilles numériques des gens à volonté. Les paiements aux marchands et aux particuliers non approuvés pourraient être interdits.

Des idées encore plus nouvelles ont déjà été lancées. Une date d’expiration pourrait être appliquée aux fonds de relance, obligeant ainsi les citoyens à dépenser. L’argent peut également être limité pour une utilisation uniquement dans certaines limites géographiques.

Cette quantité de pouvoir et de contrôle est irrésistible pour les sociopathes au sommet des structures de pouvoir mondiales. Nous pouvons être sûrs qu’ils ont l’intention de l’atteindre.

Les banques centrales du monde entier sont bien avancées sur la voie du développement des monnaies numériques, de sorte que le moment de la poussée inflationniste actuelle, ainsi que du changement de réglementation de Bâle III, est un peu suspect.

Une approche éprouvée pour restreindre les libertés des citoyens implique «un problème, une réaction, une solution». Des despotes pourraient créer une crise monétaire, puis proposer la monnaie numérique comme solution.

L’ancien maire de Chicago et agent de l’administration Obama, Rahm Emanuel, un étudiant apparent de l’auteur de Rules for Radicals Saul Alinsky, a déclaré: «Vous ne voulez jamais qu’une crise grave soit gâchée. Et ce que je veux dire par là, c’est une opportunité de faire des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire auparavant.

Si la réglementation Bâle III signale la fin du programme actuel de découverte des prix des métaux, aucun goldbug ne le manquera. Ce sera amusant de voir ce que cela pourrait faire pour les prix de l’or et de l’argent.

