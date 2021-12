Une nouvelle remise passe Liverpool en un coup, comme cible destinée à la Liga

La cible de Liverpool, Adama Traoré, veut que le Real Madrid soit son nouveau club alors qu’il cherche à quitter les Wolves, selon un rapport.

L’international espagnol a connu une carrière mitigée à Molineux depuis son arrivée dans les West Midlands. Alors qu’il a excellé au plus fort du règne de Nuno Espirito Santo, il a lutté pour la forme depuis le début de la saison dernière.

De plus, sa situation contractuelle reste un problème urgent en dehors du terrain. L’accord actuel de Traoré expire en 2023 et, pour l’instant, il n’y a aucun signe concret qu’une prolongation soit à venir.

En fait, en novembre de l’année dernière, les loups se serait déjà senti « agacé » au rythme des pourparlers.

Depuis lors, cependant, les liens avec un éloignement de Molineux pour Traoré se sont développés. Alors que Tottenham et Valence auraient eu un intérêt passé, les liens avec Liverpool restent plus forts.

Le patron de Liverpool Jurgen Klopp aurait admiré le rythme, la force et la capacité du joueur à courir avec le ballon, des caractéristiques qui, selon Klopp, fonctionneraient bien dans son équipe.

Au milieu de son manque de forme et de la diminution de son contrat, les Wolves auraient réduit son prix. Auparavant, autour de la barre des 70 millions de livres sterling, le club a ajouté une remise supplémentaire après avoir réduit les frais une fois auparavant. Ainsi, Traoré est disponible pour 20 millions de livres sterling.

Cependant, ESPN, citant des informations en provenance d’Espagne, affirme maintenant que la priorité de l’ancien barcelonais Traoré est de revenir en Liga.

En effet, il veut signer pour le Real Madrid et travailler sous la direction de Carlo Ancelotti.

En tant que tel, El Nacional affirme que Traoré a demandé à son agent de régler un transfert et que le représentant s’est mis au travail. À 20 millions de livres sterling, le joueur de 25 ans espère que le président madrilène Florentino Perez sera tenté d’investir.

Traoré a disputé 14 des 15 matchs de Premier League cette saison pour un total de 859 minutes.

Il a impressionné contre Liverpool samedi, suscitant les éloges du patron des Reds, Klopp, après la spectaculaire victoire 1-0 de Divock Origi.

Klopp salue l’affichage de Traoré contre Liverpool

Le manager a déclaré: « Ils ont défendu en profondeur avec beaucoup de joueurs et optent pour des contre-attaques et c’est vraiment difficile car il n’y a personne aussi rapide que [Adama] Traoré.

« C’était un énorme défi pour notre concentration car nous avons raté des occasions énormes avec Diogo [Jota]. Mais il faut rester dans le jeu, c’est ce que nous avons fait.

« Nous avons amené [Alex] Oxlade-[Chamberlain] et Divock [Origi] et à la fin ça a marché et j’en suis vraiment content.

Liverpool revient à l’action mardi face à l’AC Milan lors de son dernier match de groupe de la Ligue des champions.