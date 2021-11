Une nouvelle revue médicale ne montre aucune différence entre les cas de COVID vaccinés et non vaccinés

Dans la saga continue du vaccin COVID, une nouvelle revue médicale dit qu’il n’y a pas de différence entre les personnes vaccinées et non vaccinées qui sont positives avec COVID. L’article évalué par des pairs, une norme au sein de la communauté médicale, indique qu' »aucune différence significative n’a été détectée dans la durée de positivité de la RT-PCR parmi les participants entièrement vaccinés (médiane : 13 jours) par rapport à ceux qui ne sont pas complètement vaccinés (médiane : 13 jours ; p =0,50), soit en durée de positivité de la culture (médianes : 5 jours et 5 jours ; p=0,29).

Il y a quelques points clés à tirer de cette déclaration. Même si une personne a été vaccinée, elle peut être infectée par le COVID. Même si une personne a été vaccinée, il n’y a aucune différence dans la façon dont elle peut transmettre le virus à d’autres.

L’article de journal a été partagé sur Twitter par le Dr Jordan Peterson. Il a déclaré que les Américains devraient lire les mots de l’étude concernant COVID et la transmissibilité.

Lisez-le et tirez vos propres conclusions sur la vaccination et la transmissibilité de Covid pic.twitter.com/5DIBObrf7a – Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) 27 novembre 2021

Sur la base de ces informations, il semble que les cas révolutionnaires de COVID soient plus courants qu’on ne le pense. Cela indiquerait également que toutes les histoires de vaccins diffusées par les médias grand public et l’administration Biden n’étaient que de la propagande pour forcer les Américains à se conformer. C’est exactement ce que les médias conservateurs rapportent depuis des mois.

Le président Joe Biden et d’autres membres de son équipe COVID ont assuré que le seul moyen de vaincre le COVID-19 était de se faire vacciner. Plus tôt cette année, Joe Biden a déclaré que toute personne ayant reçu un vaccin était entièrement protégée et ne recevrait pas de COVID.

Biden et son régime ont également déclaré que le vaccin COVID ne serait pas obligatoire. Depuis cette déclaration, il a rendu le vaccin obligatoire pour tous les employés fédéraux, les militaires, les travailleurs de la santé, et a en attente des directives pour obliger les employeurs privés à se conformer aux mandats en matière de vaccins.

Il y a à peine une semaine, le Dr Anthony Fauci a déclaré que les États-Unis pourraient maîtriser le COVID s’il y avait plus de vaccins. Mais encore une fois, cela ne semble pas véridique compte tenu des informations contenues dans l’étude qui a été partagée. Les vaccins n’empêchent pas l’infection et la propagation du virus.

De plus en plus d’articles de revues continuent de signaler les risques associés au vaccin COVID. Non seulement l’efficacité du vaccin s’est avérée être un mensonge, mais des études continues montrent que le vaccin est plus nocif à long terme.

Les autorités continuent d’ignorer les données du VAERS et le nombre de blessures associées au vaccin. Non seulement il y a eu d’innombrables blessures et décès, mais de nombreux autres problèmes de santé se sont également présentés. Un article récent a noté à quel point les grossesses extra-utérines chez les femmes ont augmenté en raison du vaccin.

Maintenant, les autorités américaines font pression pour un troisième vaccin afin d’être considéré comme complètement vacciné. D’autres discutent déjà d’un quatrième coup et des avantages qu’il pourrait apporter. Le mouvement laisse beaucoup se demander à quel moment la folie s’arrête-t-elle?

