Une nouvelle rumeur aurait pu divulguer certains des plus grands changements d’Apple dans iOS 15 – .

Apple présentera ses dernières innovations logicielles dans quelques semaines, lors de la conférence principale de la WWDC 2021 prévue le matin du 7 juin. Apple organisera une conférence virtuelle des développeurs pour la deuxième année consécutive, car la pandémie de coronavirus rend les événements en personne de cette ampleur quelque peu risqués. Malgré tout, la WWDC 2021 est l’un des événements technologiques les plus attendus de l’année. C’est là que les prochaines versions d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS sont dévoilées, et les premières versions bêta arrivent sur les appareils Apple peu après l’événement.

Comme pour les éditions précédentes, iOS reste l’annonce la plus attendue de la WWDC, car c’est le système d’exploitation qui alimente le produit le plus populaire d’Apple. Apple dévoilera toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 dont il pourra parler lors de l’événement centré sur le logiciel sans dévoiler les fonctionnalités potentielles de l’iPhone 13. Comme pour les éditions précédentes, certaines des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 ont été divulguées avant le spectacle.

Connor Jewiss de MakeUseOf (via AppleTrack) a publié sur Twitter une liste de prétendues fonctionnalités iOS 15 auxquelles il avait accès.

Selon Jewiss, iOS 15 (et iPadOS 15) apportera des modifications de l’interface utilisateur du mode sombre, des modifications de l’application Messages, la prise en charge du suivi des aliments et d’autres fonctionnalités dans les applications de santé, de nouveaux paramètres de notification et une nouvelle conception de l’écran de verrouillage. Il a également déclaré qu’il pouvait confirmer les «changements d’interface utilisateur par rapport à la rumeur de capture d’écran précédente).

Cependant, Jewiss n’a fourni aucun visuel pour l’une de ces mises à niveau d’interface utilisateur. Certaines de ces mises à niveau semblent logiques, y compris les applications Messages et Santé, ainsi que les nouvelles notifications et la refonte de l’écran de verrouillage. On ne sait pas ce que les nouvelles modifications de l’interface utilisateur du mode sombre sont censées être.

Quand j’ai dit que j’avais vu iOS 15, je ne vais pas décevoir: ◼️- Ajustements de l’interface utilisateur du mode sombre

💬- Ajustements de l’application Messages

🍴- Suivi des aliments et autres nouvelles fonctionnalités de Santé

🔧- Confirmation des modifications de l’interface utilisateur de la rumeur de capture d’écran précédente

🔴- Nouveaux paramètres de notification et regarder sur lockscreen – Connor Jewiss (@connorjewiss) 25 mai 2021

Une précédente fuite de Bloomberg mentionnait également certaines de ces fonctionnalités. Apple devrait apporter des modifications importantes aux notifications, en adaptant l’expérience de notification au comportement de l’utilisateur. Vous pourrez définir différents modes d’absence, y compris la conduite, le travail ou le sommeil – ou une catégorie personnalisée. Les notifications joueront des sons ou resteront silencieuses selon les nouveaux modes, et les réponses automatiques leur seront adaptées.

Bloomberg a également déclaré à l’époque qu’iMessage obtenait des mises à niveau «dans le but final d’agir comme un réseau social et de mieux concurrencer WhatsApp de Facebook Inc.

L’iPhone reçoit un nouvel écran de verrouillage et l’iPadOS 15 apportera un nouvel écran d’accueil à l’iPad, selon le rapport. Bloomberg n’a proposé aucune fuite ni maquette pour les fonctionnalités supposées d’iOS 15 à l’époque.

Apple a déjà annoncé il y a quelques jours une multitude de fonctionnalités d’accessibilité qui auraient pu faire partie du segment de démonstration iOS 15 à la WWDC. Certains ont émis l’hypothèse que l’événement pourrait être rempli d’annonces, alors Apple a dû réduire certaines des révélations prévues. Mais Apple a déclaré que son annonce d’accessibilité était dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (20 mai). Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées par Apple, il existe une toute nouvelle méthode d’interaction basée sur les gestes pour l’Apple Watch qui pourrait taquiner les projets d’Apple pour les appareils AR.

Apple diffusera en ligne le discours principal de la WWDC 2021 le 7 juin à 10h00 PST (7h00 HNE).

