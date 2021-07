Une nouvelle rumeur émerge selon laquelle Apple a acheté plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin (BTC)

Les nouvelles, les rumeurs et tout ce qui peut affecter ce que les gens pensent d’une devise spécifique ont toujours eu un impact très fort sur les prix des crypto-monnaies. Étant donné que les crypto-monnaies n’ont pas d’actifs du monde réel pour les sauvegarder et leur donner de la valeur, les nouvelles et les nouveaux développements ont augmenté et abaissé les prix. Cependant, les rumeurs sont également extrêmement importantes, bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir si elles sont vraies ou fausses.

Dans cet esprit, la récente rumeur qui s’est emparée de la crypto de Twitter, selon laquelle Apple pourrait avoir acheté pour des milliards de dollars de Bitcoin (BTC / USD), pourrait être la raison pour laquelle Bitcoin se négocie actuellement en vert. Désormais, tous les regards sont tournés vers l’entreprise et toute la communauté espère qu’elle annoncera bientôt l’achat.

Apple serait arrivé avec des milliards

Ce qui est intéressant dans cette rumeur, c’est qu’elle est portée par de nombreuses entités respectées et influentes, comme GalaxyTrading, qui a évoqué un chiffre précis de 2 milliards de dollars. Pendant ce temps, le PDG de ChainLeak, Joshuwa Roomsburg, a augmenté le montant présumé, de 2,5 milliards de dollars.

La rumeur veut que #Apple annonce aujourd’hui qu’ils ont acheté 2,5 milliards de dollars en #Bitcoin Si cela se produit, j’achèterai le dernier #iPhone AUJOURD’HUI ! Je ne l’utiliserai pas, je le garderai juste en souvenir car quand #BTC a commencé, il grimpe à 100 000 $. Imaginez ce que les alts feront ! pic.twitter.com/YyNWSuzz7V – Joshuwa Roomsburg 🌎⛓️ (@JoshRoomsburg) 12 juillet 2021

Il a même déclaré qu’il était prêt à acheter le dernier iPhone tout de suite, pour commémorer le déménagement, au cas où les rumeurs seraient vraies. Il a également déclaré que cela pourrait être l’événement que Bitcoin attendait pour entamer sa montée vers 100 000 $ par pièce.

Quelle est la vérité?

Comme mentionné, il n’y a pas encore de confirmation de la part du fabricant de l’iPhone ou de ses responsables, et étant donné le scepticisme d’Apple à propos de Bitcoin dans le passé, cette rumeur pourrait s’avérer n’être rien de plus que cela. Pourtant, avec Tesla achetant pour 1,5 milliard de dollars de BTC en février, beaucoup s’attendent à ce qu’Apple soit le prochain à faire un achat aussi massif.

Si cela se produit, cela pourrait renvoyer le BTC à 64 000 $, et peut-être même plus. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que cela n’arrivera pas, comme Ran Neuner, PDG d’OnChain Capital, et Alexander Ross, ingénieur DevOps. Ross a souligné qu’Apple est trop soucieux de sa marque pour faire une telle chose.

Apple ne fait rien de controversé. Ils sont très conscients de la marque. Bitcoin ne correspond pas à ce stade à sa philosophie de marque. Je n’aimerais rien de plus, mais c’est un mouvement trop rebelle pour eux et trop d’opportunités pour que les gens l’utilisent contre eux – Alexander Ross (@ AlexTheKid_84) 12 juillet 2021

Cela dit, Apple a publié une offre d’emploi en mai, affirmant qu’elle recherchait un responsable du développement commercial pour s’occuper des « paiements alternatifs », ce qui explique probablement pourquoi tant de gens s’accrochent à la possibilité que la rumeur soit vraie.

Le post Une nouvelle rumeur se fait jour selon laquelle Apple aurait acheté pour plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) apparu en premier sur Invezz.