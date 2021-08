Une nouvelle rumeur fait état de deux événements de lancement de matériel Apple en septembre

in

Nous savons qu’Apple prévoit de lancer une multitude de nouveaux appareils avant la fin de l’année – y compris l’iPhone 13, l’Apple Watch 7, l’iPad mini 6, un nouvel iPad d’entrée de gamme, des AirPod mis à jour et quelques MacBooks – mais quand vont-ils être dévoilés ?

Selon un nouveau rapport DigiTimes basé sur des sources de la chaîne d’approvisionnement, tout ce matériel sera lancé au mois de septembre 2021, à travers quelques événements virtuels qui seront diffusés en ligne.

Ce serait une décision inhabituelle pour Apple, mais ce n’est pas entièrement hors de question – après tout, les événements virtuels préenregistrés sans aucun participant en personne sont plus faciles à faire la queue que ceux organisés dans un lieu physique avec un public.

Que s’est-il passé l’année dernière

Apple a traditionnellement beaucoup de matériel à lancer dans le dernier tiers de chaque année, le nouvel iPhone commençant généralement tout en septembre. Cependant, le calendrier de lancement de l’année dernière a été fortement impacté par la pandémie mondiale.

Nous avons eu l’Apple Watch 6 en septembre 2020, suivi de l’iPhone 12 en octobre. Puis, en novembre, Apple a présenté la puce M1 et les premiers ordinateurs l’utilisant : le MacBook Air, le Mac mini et le MacBook Pro 13 pouces.

Si le nouveau rapport est exact, alors Apple va essayer de réduire une quantité d’activité similaire dans une fenêtre de temps beaucoup plus courte – et nous vous apporterons bien sûr toutes les nouvelles et annonces dès qu’elles seront officialisées.

Analyse : deux événements de septembre seraient difficiles à réaliser pour Apple

L’iPhone 12 mini. (Crédit image : TechRadar)

DigiTimes a un bon bilan en matière de communication d’informations précises de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, mais il n’obtient pas toujours tout correctement – ​​et pour le moment, il semble peu probable qu’Apple décide de rejeter tout ce sur quoi il travaille en septembre.

Alors que réunir deux présentations à diffuser dans le monde serait relativement simple – Apple pourrait même enregistrer tout ce dont il a besoin en une seule fois, avant de séparer les clips – c’est la logistique de lancer autant de produits si proches les uns des autres sur le calendrier qui serait très difficile.

Pensez aux ajustements de l’Apple Store, aux modalités d’expédition et au support client. Ce serait le mois de septembre le plus chargé pour Apple, à une époque où les entreprises tentent toujours de gérer les pressions de la pandémie. La diffusion des lancements donne à Apple plus de marge de manœuvre pour bien faire chacun.

Cela dit, Apple pourrait nous surprendre. Comme le souligne MacRumors, cela signifierait rattraper la précipitation de la rentrée, et si le matériel est prêt à être utilisé en septembre, peut-être que Tim Cook et son équipe pensent qu’il est inutile d’attendre pour le sortir dans le monde.

Via AppleInsider