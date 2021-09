Une nouvelle série d’anthologies dénonce le “système de justice sociale”: “F *** This Woke Bullsh **!” 10z viral

Une émission de télévision rare a été créée cette semaine qui a osé utiliser l’expression “conneries réveillées” pour décrire le moment culturel actuel.

Le jeudi 16 septembre, FX on Hulu a présenté la nouvelle série d’anthologies The Premise créée par BJ Novak de The Office renommée. La série refuse d’être classée dans des catégories facilement définissables, promouvant parfois la ligne de gauche et d’autres fois l’embrouillant.

Le premier épisode, “Social Justice Sex Tape”, s’appuie sur le récit anti-policier offensant qui fait désormais partie intégrante des scripts de l’ère BLM, mais il fait également la satire de la cruauté et de l’hypocrisie de la justice sociale contemporaine.

Dans l’épisode comique et exagéré, un homme noir innocent nommé Darren (Jermaine Fowler) est accusé à tort d’avoir agressé un policier. La torsion est qu’un homme blanc d’une vingtaine d’années, réveillé, Ethan Streiber (Ben Platt), a une sex tape maison avec son ex-petite amie qui peut prouver que l’officier a menti. À travers la fenêtre en arrière-plan de sa cassette, il montre que le policier a trébuché et s’est blessé alors que les mains de l’homme noir étaient levées.

Streiber, qui s’est spécialisé en écriture créative au Middlebury College, aime parler de la façon dont il est un allié des Noirs. «Regardez, je proteste, je fais un don, je marche régulièrement. Je crois vraiment dans mes os que la vie des Noirs compte », a-t-il déclaré aux avocates noires représentant Darren.

Streiber est également un bouffon de type bêta dont les ex-petites amies lui en veulent d’être égoïste et comiquement désemparé dans la chambre, comme le montre la cassette. L’ex-petite amie de la sex tape volontaire utilise son temps à la barre pendant le procès de l’accusé pour attaquer “la façon dont notre société met en lumière les jeunes femmes peu sûres qu’elles devraient être avec des hommes blancs qui n’ont rien à leur offrir mais un statut immérité, des privilèges et de l’arrogance . “

Le parquet, après avoir parcouru ses 10 000 tweets, souligne que Streiber se comporte comme un escroc hypocrite sur les réseaux sociaux : « Celui-ci appelle à abolir la police. Celui-ci appelle à plus d’application de la loi lors d’un spectacle Tame Impala. « Ne faites jamais confiance au gouvernement. » « Ne faites jamais confiance à l’industrie pharmaceutique », puis « Le gouvernement fait un travail incroyable pour déployer le vaccin. Vous êtes un idiot si vous ne comprenez pas.

L’avocat de la défense divulgue illégalement la sex tape aux médias pour attirer l’attention nationale sur l’affaire, humiliant publiquement Streiber loin de la salle d’audience. Dans un dernier moment dans la salle d’audience, Streiber exprime sa frustration face à son incapacité à satisfaire les dieux éveillés et à quel point tout le monde est impatient de marquer des points en détruisant sa vie, y compris ses supposés alliés.

Streiber : Tu sais quoi ? Tout ce que je voulais, c’est aider, d’accord ? Et tout le monde est juste – tout le monde rend cela impossible. D’accord. Tout le monde me traîne parce que je ne suis pas une personne parfaite. J’ai vraiment fait tout ce que je pouvais penser à faire. D’accord. J’ai posté ce carré noir, j’ai supprimé ce carré noir, j’ai reposté le carré noir, puis j’ai supprimé le carré noir. Et littéralement, rien n’est jamais assez. D’accord. Et tout le monde de tous les côtés me détruit juste pour montrer à quel point ils sont bons. Eh bien, comment suis-je censé trouver un travail après ça ? Hum ? Vous y avez déjà pensé ? Comment vais-je avoir un rendez-vous après ça ? Est-ce que tu te rends compte à quel point c’est complètement foutu pour moi.

Juge : Langue.

Streiber : Non, non, non, non. Ce système est foutu. D’accord. Vous savez quoi, en fait, en fait, les deux systèmes sont foutus. Le système judiciaire veut baiser des gens comme Darren et le système de justice sociale veut baiser des gens comme moi. Et je ne suis pas parfait. Ai-je déjà dit que j’étais parfait ? Je suis tellement foutu d’une myriade de façons foutues, comme tout le monde qui baise dans cette pièce, n’est-ce pas. Mais j’essaye tellement dur. J’essaie vraiment tout le temps de faire la bonne chose, mais il semble que plus j’essaie, plus je me fais chier sans cesse. Alors oubliez ça. D’accord. J’arrête, c’est fini, j’emmerde ce tribunal, j’emmerde ce système et j’emmerde ces conneries réveillées !