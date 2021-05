Une nouvelle série documentaire vise la “ Réforme réveillée ” ⋆ .

Une série documentaire à venir espère faire éclater la bulle de réveil qui se répand dans la culture occidentale.

«The Woke Reformation», taquiné pour la première fois sur «The Rubin Report» le 14 mai, retrace la montée d’une culture éveillée qui a tout infiltré, des universités aux sociétés mondiales comme Coke, Starbucks et Nike.

Dave Rubin, un «libéral classique» autoproclamé, a annoncé la nouvelle de la série documentaire via son émission YouTube et son podcast «Rubin Report».

Le directeur de «Woke Reformation», Travis Brown, s’est également associé à Rubin pour partager des détails sur le projet via Locals.com, la plateforme de médias sociaux de Rubin. L’auteur de «Don’t Burn This Book» de 2020 a créé le cyber-réseau pour permettre aux artistes de s’exprimer sans craindre d’être annulés.

Brown, via la page Locals.com de la série, a qualifié le mouvement éveillé de «totalitaire» par nature. Il a déclaré que l’émission détaillerait les origines de l’état d’esprit réveillé “et comment et pourquoi il doit être démantelé.”

Le premier épisode de la série en sept parties s’inclinera en juin, avec de nouveaux versements publiés toutes les deux semaines, a déclaré Brown. Il a laissé ouverte la possibilité de plus d’épisodes après cela, en fonction du financement.

Brown et Rubin, aux côtés des contributeurs de la série, de l’auteur Douglas Murray et du professeur agrégé de philosophie à l’Université d’État de Portland Peter Boghossian, ont décomposé «Reformation» sur le podcast vidéo de Rubin. Le réalisateur a également partagé ses liens personnels avec le matériau.

Le cinéaste basé à Portland a grandi dans une maison chrétienne fondamentaliste et aspirait à se libérer de ses dogmes religieux.

«J’ai déménagé à Seattle puis à Portland… Je pensais que je serais plus d’accord avec ces gens, mais je ne le suis pas», a déclaré Brown. «Il existe des dogmes similaires et des systèmes de croyances de type religieux.»

«Je vois des gens constamment endoctrinés dans cette religion éveillée», a-t-il ajouté. «Je veux aider les gens à comprendre ce problème, en particulier les libéraux et les progressistes.»

Murray, l’auteur du livre de 2019 «La folie des foules: genre, race et identité», dit que le mouvement éveillé a pris pied dans la culture sans trop de lutte.

«Nous avons affaire à des fondamentalistes», a déclaré Murray à propos des vrais croyants réveillés. «La plus grande secte croissante de notre temps s’est développée sous nous sans être identifiée.»

L’idéologie réveillée est à la base de «la division», soutient Boghossian dans la bande-annonce incendiaire du film, qui présente la violence et une rhétorique raciste liée à la politique identitaire et à d’autres sous-ensembles réveillés.

Les documentaires modernes abordent rarement la culture éveillée, et encore moins de manière critique. La sortie de fin 2019 «No Safe Spaces», avec Adam Carolla, Dennis Prager et Tim Allen, offrait une exception notable.

Ce film, qui a rapporté près de 1,3 million de dollars au box-office américain, a été qualifié de long métrage conservateur en raison de la présence de Prager, Rubin et d’autres personnalités du centre-droit. C’est malgré l’accent mis sur la liberté d’expression et les apparitions comme un laser par des personnalités libérales telles que Van Jones et Cornel West.

Brown, qui a commencé à travailler dans l’industrie cinématographique en 2010, espère que sa série évitera ce destin.

«Je veux que cette série plaise à tout le monde, a-t-il déclaré.

Mais il est réaliste. «Il y a une certaine secte qui sera très en colère contre moi pour avoir fait ça», a-t-il admis. «Ces gens sont malheureusement complètement perdus.»

La série, a-t-il dit, espère éclairer les incohérences dans l’état d’esprit réveillé et comment elle nous divise, et non nous unit.

«Les gens utilisent le racisme et le sexisme comme boucliers politiques pour le pouvoir politique et l’influence sociale», a-t-il ajouté.

Murray a noté que les développements récents suggèrent que le monde occidental est peut-être prêt pour une série comme «The Woke Reformation». Il a rappelé comment des dirigeants français comme le président Emmanuel Macron résistent à l’état d’esprit réveillé.

«Ce n’est pas du monde universitaire», a-t-il dit. «Ce n’est pas pensé. Ce n’est pas de la philosophie. C’est de la politique dogmatique. Il tente de harceler tout le monde en se présentant comme des personnes incroyablement intelligentes et intimidantes.

“Plus les gens voient d’autres personnes qui ne sont pas intimidés par cela, plus ils ne seront pas intimidés par eux-mêmes”, a déclaré Murray à l’auditoire de Rubin.

Les épisodes de «The Woke Reformation» seront d’abord disponibles pour les abonnés payants sur locals.com, suivis d’une sortie générale environ une semaine plus tard via YouTube.