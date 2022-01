Une nouvelle signature révèle un appel téléphonique qui a aidé à un accord «important», alors que Man Utd termine le transfert de janvier

Teden Mengi a effectué un transfert « important » de Man Utd à Birmingham City, et le défenseur central a révélé le rôle joué par un appel téléphonique avec Tahith Chong.

Mengi, 19 ans, est l’un des meilleurs espoirs défensifs de Manchester United. L’arrière central avait été prêté à Derby Count la saison dernière, bien que ce passage ait été interrompu par une blessure.

Mengi est resté avec United cette saison, accumulant 11 apparitions en Premier League 2 pour les moins de 23 ans du club.

Il a récemment fait ses débuts en Ligue des champions pour l’équipe première lors de leur affrontement avec les Young Boys. Cependant, la recherche d’une action régulière en équipe première l’a maintenant amené à être prêté à Birmingham City pour le reste de la saison.

La nouvelle a été confirmée par les sites officiels de Birmingham et de Man Utd.

Mengi rejoindra son compatriote star des Red Devils Tahith Chong à St. Andrews.

L’ailier est actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure à l’aine, mais Mengi a révélé que Chong n’avait que de bonnes choses à dire à propos de Birmingham.

En outre, Mengi a insisté sur le fait que sa sortie de prêt est « importante » car il cherche à accélérer son développement en vue de devenir un pilier à Old Trafford sur toute la ligne.

Mengi révèle la conversation de Chong

«Je suis ravi d’être ici, a déclaré Mengi à BluesTV (via le site Web de Birmingham). « [I am] prêt à travailler dur et à démarrer pour le reste de la saison.

« C’était important pour moi d’essayer de trouver ce qui était le mieux pour moi, ce qui est ici au Blues et de simplement commencer et d’avoir autant de matchs à mon actif et de m’améliorer autant que possible en tant que joueur et en tant que personne.

« Dès que j’ai entendu parler du Blues, j’ai été directement au téléphone pour [Tahith] Chong et il m’ont dit que c’était super, les gars sont super, je vais en profiter, tout le monde est gentil. Alors j’ai hâte d’y être. »

Mengi a signé de nouveaux mandats à United l’année dernière, qui ont engagé son avenir dans le club jusqu’en 2024 au moins. Cela suggérerait que les chefs de United pensent qu’il pourrait avoir un avenir à long terme au club, et acquérir une expérience vitale en prêt avec Birmingham aidera ce récit .

Célébrer les joueurs qui n’ont pas célébré – Salah, Lingard, Ronaldo et plus

Le dilemme de Lingard montre à quel point Man Utd est tombé

Pendant ce temps, West Ham lancera une nouvelle tentative pour signer Jesse Lingard de Man Utd, qui envisage d’encaisser pendant la fenêtre de transfert de janvier.

C’est selon le Daily Express, bien que le Daily Mirror ait mis en doute l’acceptation par Man Utd du transfert.

Avec six mois restant sur son contrat, ce mois-ci offre à Man Utd sa dernière chance de gagner de l’argent. De plus, on pense le joueur de 29 ans veut partir soit maintenant, soit en été.

L’Express affirme que West Ham prépare une offre que Man Utd pourrait accepter, de l’ordre de 10 millions de livres sterling. En outre, ils travaillent pour tenter de ramener Lingard dans la capitale.

Pendant ce temps, le Mirror écrit que West Ham devrait être ses principaux prétendants, devant Newcastle, qui a également manifesté son intérêt.

Cependant, ils ajoutent que Man Utd pourrait être réticent à laisser Lingard retourner au stade de Londres. C’est parce qu’ils se disputent des objectifs similaires pour le reste de la saison.

West Ham compte actuellement trois points d’avance sur les Red Devils, qui ont pourtant un match en moins. Tous deux visent à terminer dans les quatre premiers.

LIRE LA SUITE: Luke Shaw déterre ses coéquipiers de Man Utd dans une incroyable diatribe après la défaite des Wolves