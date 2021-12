Une nouvelle société de vélos en libre-service apportera 1 500 vélos électriques dans les rues de Seattle d’ici le printemps pour augmenter les options de mobilité

Un vélo électrique par Veo. (Photo Véo)

Une nouvelle entreprise de vélos à assistance électrique rejoint le mélange de vélos et de scooters dans les rues de Seattle alors que la ville étend les options de partage des transports.

Veo, basé à Chicago, prévoit d’avoir 1 500 de ses vélos électriques Cosmo à Seattle d’ici le printemps prochain et déploiera les 500 premiers au cours de la semaine prochaine.

Le Cosmo est doté d’une assistance à l’accélérateur et possède des pédales et un moteur pour faciliter la conduite des personnes ayant des capacités différentes. Le centre de gravité inférieur rappelle le scooter assis Wheels qui fait également partie du programme de mobilité du ministère des Transports de Seattle.

Veo rejoindra Lime, qui fait désormais partie d’Uber, en tant que deuxième option de vélopartage de la ville. Lime exploite des vélos électriques Jump rouges.

« Nous sommes ravis de travailler avec la ville de Seattle pour développer le transport durable avec notre vélo électrique le plus accessible à ce jour », a déclaré la PDG de Veo, Candice Xie, dans un communiqué de presse. “Les vélos électriques de Veo offriront à Seattlites une option amusante et sans voiture pour se rendre là où ils doivent aller, que ce soit dans un café du quartier ou sur la dernière étape d’un arrêt de transport en commun.”

Selon les données du SDOT, il y a eu jusqu’à présent 359 000 trajets en vélos en libre-service en 2021. C’est en hausse par rapport aux 316 700 en 2020, mais bien en deçà des 2,2 millions enregistrés en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe et modifie les trajets domicile-travail et les modes de vie.

Des scooters à la chaux sur le campus de Microsoft à Redmond, Washington (Photo d’archive .)

En plus de Wheels, il existe des flottes de scooters à Seattle de Lime, Spin et Link. Les scooters électriques ont attiré plus de conducteurs en 2021, avec 1,8 million de déplacements, contre 88 600 en 2020.

« Ce programme est un élément important de notre stratégie pour réduire la pollution et atteindre nos objectifs climatiques, et nous sommes ravis d’étendre le programme et d’accueillir Veo à Seattle », a déclaré le directeur du SDOT, Sam Zimbabwe, dans un communiqué.

Veo a déclaré que le programme de vélos électriques créerait jusqu’à 30 emplois à Seattle, avec des rôles axés sur la maintenance, le rééquilibrage, la réponse aux besoins sur le terrain et l’engagement communautaire. L’entreprise emploie environ 200 personnes au total.

Les cyclistes peuvent utiliser l’application Veo pour scanner un code QR et déverrouiller un vélo pour 1 $. Les trajets coûtent 29 cents la minute pour la durée du voyage. Le code promotionnel RIDESEA permettra aux coureurs de contourner les frais de déverrouillage et d’obtenir 5 $ en crédit. Veo propose également des tarifs réduits pour les conducteurs à faible revenu.

Comme pour les autres options de partage, les usagers sont encouragés à garer leurs appareils de manière responsable pour éviter d’entraver l’accessibilité sur les trottoirs de la ville. Les cyclistes doivent prendre une photo du vélo Veo pour confirmer le stationnement approprié et terminer un trajet.

Veo a levé 16 millions de dollars lors d’un cycle de série A en juillet pour alimenter son expansion, et opère désormais dans environ 30 villes à travers les États-Unis