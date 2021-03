25/03/2021 à 20:34 CET

L’Inde a détecté une nouvelle souche décrite par ses chercheurs comme «double mutant»; du coronavirus, comme annoncé par le ministère de la Santé et du Bien-être familial.

Cette variante a été trouvée dans plus de 200 échantillons prélevés dans l’État du centre-ouest du Maharashtra, qui compte 114,2 millions d’habitants et dans lequel se trouve la capitale financière du pays, Bombay.

C’est une variante qui affecte deux endroits sur le spicule, et c’est quelque chose qui a été très peu vu jusqu’à présent. D’où le nom de double mutant avec lequel les épidémiologistes l’ont appelé.

Mais le chef et fondateur du Center for Disease Dynamics, Economics and Policy de New Delhi, Ramanan Laxminarayan, a tenu à préciser que ce nom n’est pas un terme scientifique, et que nous ne parlons que d’un «nouveau mutant qui semble être exclusif de l’Inde ».

Dans tous les cas, le nom a sa raison d’être puisque, selon le rapport des chercheurs, le variant comprend deux mutations: E484Q et L452R. Et cela ne correspond à aucune des variantes préoccupantes précédemment répertoriées (COV).

Devrions-nous nous préoccuper davantage du double mutant?

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, il n’y a aucune raison de déclencher les alarmes « car nous n’avons aucune preuve que ces variantes sont plus transmissibles ou plus mortelles que ce que nous avons déjà », a ajouté Laxminarayan.

Mais la réalité du SRAS-CoV-2 est que, statistiquement, le taux de mutation garantit qu’entre une réplication sur dix mille et une réplication sur cent mille un nouveau mutant apparaît et la sélection naturelle garantit que tous ceux que nous rencontrerons seront plus infectieux et aura une plus grande capacité à infecter.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils seront plus meurtriers ou qu’ils pourront échapper aux vaccins. Mais si nous continuons à permettre aux infections d’augmenter dans le monde, nous pourrions finir par trouver ce que nous ne voulons pas et devoir recommencer.

Il est important d’insister sur le fait qu’il s’agit d’une nouvelle variante qui relève de ce qui en Inde a été baptisé comme variantes préoccupantes (COV) et dont 771 avaient déjà été détectés sur un total de 10 787 échantillons positifs analysés.

Jusqu’à l’apparition de cette nouvelle souche, le centre de recherche avait détecté, dans 18 états du pays, 736 échantillons positifs de la souche britannique ou de la lignée britannique (B.1.1.7), 34 du virus sud-africain et 1 du brésilien lignée.

Environ 20% des échantillons contenant la nouvelle variante dans le Maharashtra ont été trouvés dans la ville de Nagpur, un important centre commercial et logistique, et neuf de ces échantillons sont apparus à New Delhi, qui a connu une augmentation constante des infections ces dernières années. Semaines. .

Cependant, les épidémiologistes pensent que la nouvelle variante n’a pas été détectée en nombre suffisant pour la lier à l’augmentation des cas et des décès qui se produisent dans le Maharashtra et dans d’autres États.

Je ne peux pas blâmer l’augmentation

Le chef du consortium indien de génomique SARS-CoV-2 (INSACOG) est un regroupement de 10 laboratoires nationaux qui a été créé par le ministère de la Santé et du Bien-être familial le 25 décembre 2020. Depuis, l’INSACOG dirige le séquençage génomique. et l’analyse des virus dans tout le pays.

Dans leurs premières conclusions, ils considèrent que l’analyse d’échantillons du Maharashtra a révélé une augmentation des mutations E484Q et L452R qui vraisemblablement « confèrent une fuite immunitaire et une plus grande infectivité ». Et qu’ils ne figuraient dans aucun des COV précédemment catalogués.

Les experts estiment qu’il n’y a rien de spécial à faire pour le moment et insistent pour qu’ils confrontent cette nouvelle souche avec la même réponse immunologique et de santé publique qu’ils utilisent contre les autres COV catégorisés, à savoir: «des tests accrus, une surveillance complète des contacts étroits, isolement rapide des cas et contacts positifs ».

Le ministère a insisté sur le fait que la nouvelle variante du double mutant n’avait pas été détectée en quantités suffisantes pour le « blâmer » pour l’augmentation significative des infections et des décès qui se produisent dans le pays, et s’est limité à ajouter que << les études épidémiologiques se poursuivent séquençage génomique pour analyser plus en détail la situation.

L’Inde, quant à elle, a enregistré 47262 nouveaux cas de coronavirus aujourd’hui, la plus forte augmentation en un jour depuis début novembre.