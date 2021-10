Une nouvelle Splinter Cell est en cours de développement – rapport

Ubisoft a commencé le développement d’un nouveau Cellule éclatée Jeu. C’est selon un rapport de VGC, qui affirme que le projet n’a été éclairé que récemment.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Fait intéressant, cependant, l’équipe responsable du nouveau Splinter Cell ne fait pas partie du groupe montréalais d’Ubisoft. Le rapport ne dit pas quel studio le relance réellement, ni quel genre de projet il va être.

Il dit cependant qu’Ubisoft veut se racheter auprès des fans de Splinter Cell frustrés par les tentatives de l’éditeur d’ignorer la série, ne la ramenant que pour des offres VR et mobiles jetables. Cela suggère que le prochain jeu sera une entrée principale.

Enfin, le rapport suggère que la nouvelle Splinter Cell pourrait être annoncée dès l’année prochaine.

Le jeu Splinter Cell le plus récent est Splinter Cell: Blacklist de 2013. C’était le jeu le plus accessible de la série et il a été assez bien reçu pour sa mécanique. Cependant, de nombreux fans plus âgés ont déploré son éloignement de la furtivité classique et le fait que Sam Fisher n’ait pas été exprimé par Michael Ironside.

Ubisoft a finalement ramené Michael Ironside pour jouer Fisher dans quelques missions dans Ghost Recon: Wildlands pour un événement à durée limitée, lançant des rumeurs selon lesquelles un nouveau Splinter Cell est en préparation.