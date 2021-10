C’est vrai, une nouvelle entrée principale dans la série Splinter Cell est en développement, a rapporté mardi Video Games Chronicle.

Selon les deux sources indépendantes de Video Games Chronicle, ce nouveau Splinter Cell n’est probablement pas développé par Ubisoft Montréal – le studio responsable des entrées préférées des fans Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory et l’original Tom Clancy’s Splinter Cell. Cependant, on ne sait pas quelles équipes au sein d’Ubisoft sont derrière cela.

Le rapport affirme également qu’il y a une chance que cette nouvelle Splinter Cell fasse l’objet d’une annonce l’année prochaine, bien que les chances que cela se produise soient minces car le jeu en est apparemment aux tout premiers stades de la production.

Il n’y a pas eu de jeu principal dans ce domaine depuis plus de huit ans, la dernière entrée étant Splinter Cell: Blacklist de Tom Clancy en 2013.

On ne sait rien d’autre sur le nouveau titre présumé de Splinter Cell pour le moment, mais il est sûr de dire que les fans le veulent depuis un certain temps maintenant. Après tout, cette série, avec Rainbow Six et Ghost Recon, a contribué à populariser la marque Tom Clancy dans les jeux vidéo. Ce serait donc bien de le voir revenir !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

