Une nouvelle stratégie nationale de cybersécurité à venir : Coordinateur national de cybersécurité

in

« Il existe un bon cadre pour la cybersécurité qui est devenue un service essentiel. Maintenant, il est également prévu de réviser la loi sur l’informatique », a-t-il ajouté.

Plus tard cette année, pour un cyberespace sûr, sécurisé, résilient, dynamique et digne de confiance, le gouvernement va bientôt publier une nouvelle stratégie de cybersécurité. Annonçant cela, le lieutenant général (Dr) Rajesh Pant, coordinateur national de la cybersécurité, bureau du Premier ministre, gouvernement indien, a déclaré que « la stratégie couvrirait de manière holistique l’ensemble de l’écosystème du cyberespace en Inde ».

Selon lui, environ 80 livrables sortiront de cette stratégie et devraient servir de ligne directrice pour aborder tous les aspects, y compris le cyberaudit, la création de nouvelles capacités locales, les données en tant que ressource nationale ou gouvernance.

Alors que l’Inde occupe la 10e position parmi 194 pays dans le Global Cyber ​​Security Index 2020, c’est le premier pays au monde à avoir créé une liste blanche au lieu d’une liste noire pour les équipements de télécommunications. La cybersécurité est un bien commun mondial et aucun pays ne peut le résoudre seul.

Il s’exprimait lors d’un événement organisé par le Public Affairs Forum of India (PAFI) dont le thème était « La cybersécurité dans la nouvelle normalité ».

« L’Inde est l’un des trois premiers pays au monde en ce qui concerne les cyberattaques. Les cybercrimes augmentent et l’attribution est la partie difficile et les cybercriminels ont commencé à profiter du dark web », a-t-il ajouté.

La pandémie mondiale a permis aux cybercriminels d’attaquer davantage. Les cybercrimes en Inde pendant la pandémie mondiale ont augmenté de près de 500 %. En outre, il existe des menaces émergentes provenant de nouvelles technologies telles que les drones et les appareils IoT.

Pour faire face au nombre croissant de cybercrimes, plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement pour assurer un cyberespace sûr, sécurisé et fiable. Le travail à domicile pendant la pandémie mondiale a élargi de façon exponentielle la surface de la menace.

« Il existe un bon cadre pour la cybersécurité qui est devenue un service essentiel. Maintenant, il est également prévu de réviser la loi sur l’informatique », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.