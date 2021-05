Une nouvelle technologie anticipe nos préférences cachées

24/05/2021 à 08h00 CEST

Une nouvelle technologie, qui combine l’intelligence artificielle avec les signaux cérébraux et les bases de données, peut révolutionner la façon dont nous nous comprenons, en même temps qu’elle met en péril les secrets qui font bouger nos schémas cérébraux.

Selon ses créateurs, de l’Université d’Helsinki, cette technologie, présentée le mois dernier lors de la Web Conference 2021, représente une nouvelle étape vers l’informatique consciente, capable de nous aider à améliorer et protéger notre relation avec la technologie.

La nouvelle technologie combine l’informatique et les techniques de neurosciences pour accéder et interpréter l’activité électrique de notre cerveau, une source alternative d’informations à laquelle nous enregistrons et exprimons consciemment.

La technologie, bien qu’elle n’ait été testée que jusqu’à présent dans l’évaluation des visages, a le potentiel de décoder les raisons sous-jacentes à nombre de nos décisions et préférences, qui, à notre insu, marquent nos comportements et nos réactions émotionnelles.

Cette interface cerveau-ordinateur pourrait devenir un outil pour mieux se comprendre, met en évidence l’un de ses créateurs, Keith Davis, dans un communiqué, bien qu’il reconnaisse qu’il lui reste encore beaucoup de temps avant de pouvoir quitter le laboratoire.

Continuité

Cette recherche s'inscrit dans la continuité d'une précédente, menée dans la même université et publiée l'année dernière, qui a donné aux ordinateurs la capacité de révéler nos pensées.

Cette recherche précédente a montré que l’apprentissage automatique peut utiliser l’activité électrique du cerveau pour réfléchir sur un écran d’ordinateur ce qu’une personne imagine, en même temps qu’elle le perçoit dans sa pensée.

De cette manière, il a démontré que l’intelligence artificielle peut apprendre quels visages d’autres personnes nous semblent les plus attrayants, en analysant nos ondes cérébrales.

La nouvelle recherche ajoute un élément de plus au déchiffrement du labyrinthe cérébral: elle prend en compte ce que les autres pensent de ce que nous pensons.

Il le fait par le biais du filtrage dit collaboratif, une technique qui permet de faire des prédictions automatiques sur les intérêts ou les pensées d’une personne, en collectant les préférences ou les pensées de nombreuses personnes similaires.

Avec cette ressource supplémentaire, la nouvelle technologie est capable non seulement d’observer nos ondes cérébrales lorsque nous pensons à quelque chose, mais aussi de comparer ces préférences cérébrales avec celles d’autres personnes et d’anticiper sur un écran ce que nous allons décider ou choisir.

Par exemple, si nous pensons au visage que nous aimerions avoir une correspondance idéale pour nous, la technologie observe les ondes cérébrales que nous enregistrons à ce moment imaginatif, les compare avec les données archivées d’autres personnes et est capable de mettre devant nous le visage que nous prétendons, avant de pouvoir le dessiner dans notre esprit: il prédit le visage que nous trouverions séduisant et le met devant nos yeux sur un écran.

Cette technologie est comme une lampe Aladdin sophistiquée: elle anticipe ce que nous voulons, avant même que nous l’ayons rendu conscient et formulé dans notre esprit.

Informatique consciente

Cette technologie ouvre une nouvelle forme d'informatique consciente: elle transforme l'interface cerveau-ordinateur en prothèse pour exploiter tout notre potentiel personnel.

L’informatique consciente est généralement utilisée pour améliorer notre relation avec la technologie, ce qui provoque souvent des circonstances indésirables.

Par exemple, l’apnée des e-mails: souvent, nous retenons notre souffle lorsque nous regardons notre boîte aux lettres. Autre exemple: l’attention partielle continue, que nous éprouvons lorsque nous naviguons avec plusieurs écrans ouverts en même temps, sur lesquels nous ne pouvons nous concentrer que superficiellement.

L’informatique consciente, à travers une série d’outils (comme celui qui indique l’état du système nerveux lorsque nous surfons sur Internet), vise à nous permettre de retrouver notre plénitude cognitive dans un contexte technologique de plus en plus absorbant.

La nouvelle technologie développée à l’Université d’Helsinki va également dans ce sens: elle nous aide à obtenir des informations uniques sur nous-mêmes, obtenues à partir de notre dynamique cérébrale, de nos comportements collectifs et d’algorithmes d’IA, capables de mettre à l’écran ce que nous ne savons pas. même savoir sur nous-mêmes.

Pouvoir social

Les chercheurs soulignent également l'importance de cette technologie pour l'industrie, toujours en attendant de connaître les préférences des utilisateurs pour adapter l'offre à la demande, avant même qu'elle ne se manifeste.

La nouvelle technologie est également prometteuse à cet égard: non seulement elle permet de suivre de près notre comportement sur le réseau (ce que nous achetons, ce qui pique notre intérêt & mldr;), mais aussi de découvrir les émotions derrière ces comportements et d’anticiper ses manifestations futures. .

Cela représente un défi éthique, car cela soulève la nécessité de protéger les données personnalisées des ondes cérébrales, car elles peuvent être utilisées à mauvais escient, à des fins commerciales ou autres, préviennent les chercheurs.

Référence

Filtrage collaboratif avec des préférences déduites des signaux cérébraux. Keith M. Davis III et coll. La conférence Web 2021.

Photo du haut: Pete Linforth sur Pixabay.