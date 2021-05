Une nouvelle technologie de batterie passionnante pourrait prolonger la durée de vie de votre prochain téléphone – .

Lancé en 2015, l’iPhone 6s peut exécuter la dernière version iOS d’Apple et bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités développées par Apple au cours des années qui ont suivi. Certaines des fonctionnalités iOS les plus récentes ont peut-être été conçues pour les modèles plus récents, mais les utilisateurs d’iPhone 6s bénéficient toujours de la même expérience iOS globale. Les androïdes de près de six ans ne bénéficient pas des dernières fonctionnalités d’Android. Pas même les téléphones Pixel. En d’autres termes, l’iPhone 12 pourrait facilement durer six ans et exécuter de nombreuses nouvelles versions d’iOS, en particulier compte tenu de la puissance massive sous le capot.

Alors que les processeurs Apple qui alimentent chaque génération d’iPhone sont plus redoutables et efficaces que les modèles précédents, et tandis qu’Apple met à niveau iOS d’une manière qui garantit la meilleure compatibilité possible avec les appareils existants, il y a une chose qui peut avoir un impact sur le désir de s’accrocher à un iPhone plusieurs années: autonomie de la batterie. Peu importe la qualité du matériel et des logiciels ou la volonté d’utiliser le même smartphone pendant plusieurs années, il arrivera un moment où la batterie commencera à s’estomper. Les batteries vieillissent et ne peuvent pas conserver la même charge après un certain nombre de cycles. Cela est vrai pour les téléphones Android, les voitures électriques et autres appareils électroniques alimentés par des batteries.

Mais c’est là qu’une toute nouvelle innovation pourrait aider. Quelqu’un a compris comment construire des batteries qui retiendront 95% de la charge maximale après 1700 cycles. Selon Apple, «une batterie normale est conçue pour conserver jusqu’à 80% de sa capacité d’origine à 500 cycles de charge complets lorsqu’elle fonctionne dans des conditions normales.»

Top Deal du jour La plus grande vente d’appareils Amazon de 2021 est ici – vous ne croirez pas ces offres folles! Prix: 14,99 $ – 279,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Des chercheurs du Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ont mis au point une méthode pour améliorer la durée de vie des batteries Li-ion en empêchant la dégradation, publiant leur dernière étude sur le sujet dans ACS Applied Energy Materials.

Comme l’explique EurekAlert, les batteries Li-ion se dégradent à cause de l’anode en graphite ou de la borne négative. Le graphite nécessite un liant pour l’empêcher de se désagréger lors de l’utilisation. Ce liant est appelé poly (fluorure de vinylidène) (PVDF), et c’est à cause du PVDF que la durée de vie de la batterie diminue après un certain nombre de cycles de charge.

Les scientifiques du JAIST ont étudié un liant fabriqué à partir d’un copolymère bis-imino-acénaphtènequinone-paraphénylène (BP). Contrairement au PVDF, le liant BP offre une meilleure stabilité mécanique et une meilleure adhérence à l’anode. BP est également plus conducteur et forme une interface d’électrolyte solide conducteur plus mince avec moins de résistance, selon EurekAlert. Le copolymère ne réagit pas avec l’électrolyte, ce qui prolonge encore la durée de vie de la batterie.

«Alors qu’une demi-cellule utilisant le PVDF comme liant ne présentait que 65% de sa capacité d’origine après environ 500 cycles de charge-décharge, la demi-cellule utilisant le copolymère BP comme liant a montré une rétention de capacité de 95% après plus de 1700 cycles de ce type. », Explique le professeur Noriyoshi. La batterie BP a également montré une efficacité coulombique très élevée et stable. Les balayages au microscope électronique avant et après le cycle n’ont montré que de minuscules fissures sur le copolymère BP par rapport à de grandes fissures sur le PVDF en moins d’un tiers du nombre total de cycles.

L’utilisation du copolymère BP dans les futures batteries pourrait prolonger considérablement la durée de vie des appareils alimentés par batterie si la recherche est précise. Ce ne sont pas seulement les iPhones et les androïdes qui pourraient en bénéficier, mais aussi les véhicules électriques. Compte tenu des diverses initiatives écologiques de diverses entreprises technologiques comme Apple, les batteries BP pourraient prolonger considérablement la durée de vie des iPhones et réduire les déchets. Habituellement, les iPhones sont revendus ou transmis aux membres de la famille et aux amis une fois que le propriétaire d’origine passe à une version différente. Une plus longue durée de vie de la batterie serait certainement utile, garantissant une excellente expérience utilisateur pour le nouveau propriétaire.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.