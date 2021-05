Une nouvelle technologie nous rapproche du mystère des quasars

22/05/2021 à 10h00 CEST

Des chercheurs de l’Université de Bath ont développé une nouvelle technologie qui élargira les possibilités de détection des quasars, l’un des plus grands mystères que l’univers recèle encore. Capables de créer d’énormes émissions d’énergie, les quasars sont considérés comme la source de lumière persistante la plus intense de l’univers. Cependant, en modifiant brusquement leur plage de luminosité, ils sont difficiles à détecter et sont devenus un défi pour les scientifiques.

De plus, comme ce sont d’énormes éclats de lumière qui prennent forme au centre des galaxies et sont entraînés par des trous noirs supermassifs, ils peuvent fournir des informations cruciales sur la façon dont ces objets cosmiques abyssaux se forment et, par conséquent, les éclairent. Formation de galaxies traiter.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle technique des astrophysiciens britanniques permet de détecter les quasars malgré leur apparence changeante.

La formation et la vie des quasars

Les quasars naissent lorsque les trous noirs supermassifs atteignent un taux de consommation de matière extrême, à une vitesse tellement incroyable qu’ils ne «dévorent» même pas tout ce qui les entoure.

Cette matière qui échappe à la voracité du trou noir commence à tourner autour de lui et forme le soi-disant disque d’accrétion, qui, lorsqu’il est chauffé, libère une lumière intense et des émissions qui ne peuvent être vues qu’aux longueurs d’onde gamma, radio et rayons X.

Le matériau qui compose les disques d’accrétion tourne à une vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière, dans le cadre d’un phénomène qui peut même éclipser les galaxies dans lesquelles il se trouve.

Lorsque les quasars ont consommé toute la matière disponible, ils commencent à s’assombrir et finissent par se transformer en un trou noir supermassif. Faisant partie des objets les plus anciens et les plus éloignés de l’espace, ils ont beaucoup à nous apprendre sur la conformation des galaxies.

Un changement technologique

Jusqu’à présent, sa détection a été très complexe pour de multiples raisons. D’une part, sa localisation et les fluctuations de luminosité rendent l’identification difficile. Des mesures extrêmement précises avec de multiples outils et des observations avec des télescopes spécialisés sont nécessaires pour analyser les émissions de lumière visible et d’énergie.

Dans le même temps, les experts doivent comparer les données obtenues avec les résultats précédents, en tenant compte des variations d’intensité lumineuse enregistrées par les quasars.

Alors que les techniques de détection de quasar classiques reposent sur des variations dans une large gamme de longueurs d’onde, la nouvelle approche utilise données spectroscopiques: Avec cette nouvelle technologie, les astronomes peuvent capturer les changements les plus subtils des fluctuations de luminosité, élargissant ainsi les possibilités de détection.

En testant la nouvelle technique, ils ont pu détecter quatre quasars à des millions d’années-lumière de notre planète. Avec les techniques conventionnelles, également appelées photométriques, ces quasars n’avaient pas été découverts lors de l’étude du même secteur de l’univers.

Le mystère est-il fini?

Désormais, les scientifiques en charge de la nouvelle étude, publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics, se sont lancés un nouveau défi: découvrir les causes des variations intenses de luminosité que subissent les quasars.

Avancer à cet égard est susceptible d’améliorer la compréhension des formation de trous noirs supermassifs, ainsi que les processus qui rendent possible la croissance et le développement des galaxies. La fin du mystère des quasars est-elle arrivée?

