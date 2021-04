Une nouvelle technologie permet aux produits publicitaires actuels d’être insérés dans des films classiques | La technologie

De nos jours, il est possible d’insérer de la publicité actuelle dans de vieux films et émissions de télévision, et cela peut détruire tout notre cinéma classique.

Le “placement de produit” ou placement publicitaire C’est une technique publicitaire qui consiste à insérer un produit, une marque ou un message dans un récit dans un support, tel qu’un film, une série ou même un documentaire.

C’est l’une des techniques publicitaires les plus anciennes et réglementée par la loi, et que vous avez sûrement vu dans des centaines de films et de séries télévisées lorsque votre acteur préféré ou le personnage de la série que vous suivez tant, prend une boisson énergisante populaire ou prend un petit-déjeuner. Marque de céréales très particulière et oui, c’est une publicité et les marques paient pour apparaître.

Mais maintenant, la technologie veut aller beaucoup plus loin, et ces films classiques pourraient même incorporer des produits ou des marques qui n’existaient pas auparavant, mais qui existent aujourd’hui.

Maintenant la société de publicité britannique Mirriad a développé une nouvelle technologie qui leur permet de placer des produits, des marques et des messages dans des films et des programmes de télévision qui existaient déjà depuis longtemps, rapporte la BBC.

Cette technologie, testée sur un service relais en Chine depuis un certain temps, permet aux marques d’insérer leurs produits, messages ou logos dans des films ou séries existants, pouvant même les faire varier dans le temps sans avoir à réenregistrer les scènes.

Cette technologie de placement de produit rétroactif pourrait devenir populaire dans l’industrie de la musique et du cinéma, dans une nouvelle façon de gagner de l’argent sur des films ou des chansons qui sont sortis depuis longtemps mais qui sont toujours très populaires auprès du public.

Curieusement, cette technologie peut être poussée encore beaucoup plus loin, et c’est, selon l’entreprise Ryff, ils peuvent même adapter les nouvelles publicités au spectateur individuel, en fonction de votre historique de navigation sur Internet.

Alors, qui sait, vous pourrez peut-être revoir ce film que vous avez apprécié enfant il y a longtemps et voir les spots publicitaires d’aujourd’hui.