Une nouvelle technologie permet aux utilisateurs de crypto de créer des NFT avec une «  preuve de présence  »

Le dernier produit d’IoTeX, une plate-forme axée sur la confidentialité pour l’Internet des objets, apporterait le concept d’environnement d’exécution de confiance d’un smartphone avec des données du monde réel à l’espace cryptographique.

Le responsable du développement commercial chez IoTeX, Larry Pang, a déclaré à Cointelegraph que le Pebble Tracker de la société, un appareil capable d’enregistrer et de crypter les données du monde physique, offre une nouvelle façon d’amener la propriété des données aux utilisateurs. Pebble Tracker serait capable de capturer des données telles que l’emplacement, la température, la qualité de l’air, les mouvements et même les niveaux de lumière et de les enregistrer en toute sécurité pour une variété d’applications liées à la blockchain.

La technologie vise à permettre aux propriétaires d’appareils ainsi qu’à des tiers de vérifier l’authenticité des données. Cela permettrait des cas d’utilisation comprenant des prestataires de soins de santé vérifiant la température des vaccins COVID-19 pendant la durée de leur trajet du fabricant à l’injection, mais également fournir une nouvelle façon d’incorporer des données du monde réel à des jetons non fongibles, ou NFT.

En comparant le projet « Pebble Go » d’IoTeX au célèbre jeu pour smartphone Pokemon Go, Pang a déclaré que la technologie avait été conçue pour que les utilisateurs ne puissent pas facilement usurper des emplacements – comme beaucoup l’ont fait pour capturer des Pokémon rares dans le jeu – mais plutôt « utiliser des données GPS vérifiables pour des NFT à la menthe qui prouvent que vous étiez à un certain endroit à un certain moment. «

«Cette technologie peut être utilisée pour vérifier absolument la preuve de la présence d’une personne», a déclaré Pang.

« De nombreux cas d’utilisation des NFT concernent l’influence – » J’ai ceci, j’en suis le propriétaire « – même si vous pouvez voir ce JPG sur Internet […] La prochaine étape pour les NFT n’est pas de prouver que vous avez une réputation transitive de la part de quelqu’un d’autre, mais si vous avez une réputation qui dit: « J’ai une collection de NFT qui ne pouvaient être fabriqués que dans des conditions vérifiables. » «

Bien que cette approche ne soit pas nécessairement applicable à certains NFT populaires – par exemple, le tweet de genèse symbolique de Jack Dorsey – elle pourrait être facilement utilisée pour les objets de collection numériques sportifs émis lors de jeux, avec l’emplacement du site vérifié et frappé. Alors que l’espace connaît une explosion de la quantité et de la valeur des NFT, la demande de qualité en termes de vérification et de données supplémentaires peut également augmenter.

«Si nous n’avions pas ce type de modèle, alors à chaque point de contrôle, il faudrait un groupe de validateurs qui valident que ces données sont correctes», a déclaré Pang. «C’est un niveau de vérifiabilité qui relie vraiment le monde physique et numérique d’une nouvelle manière.»