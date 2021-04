Une nouvelle technologie réduit la durée du voyage vers Mars à plusieurs mois

18/04/2021 à 11:39 CEST

La physique des plasmas est utile car elle cache la possibilité de la fusion nucléaire, source d’énergie propre et pratiquement inépuisable. Mais maintenant c’est aussi utile parce qu’un physicien irano-américain y a découvert les bases d’une nouvelle technologie de propulsion spatiale. Une technologie qui nous rapproche beaucoup de Mars.

Comme l’a dit un jour le commandant Joseph Cooper, “la seule façon pour les humains d’aller où que ce soit est de laisser quelque chose derrière eux” (Interstellar, merci, frères Nolan).

Une manière belle et poétique d’exprimer la troisième loi de Newton, n’est-ce pas? Le principe d’action et de réaction ou, de manière équivalente, le principe de conservation de la quantité de mouvement (momentum). Ce second, contrairement au premier, toujours en vigueur dans la physique contemporaine. Le concept de force n’existe plus en physique relativiste ou quantique. Bref, ce n’est plus le pilier conceptuel d’aucun d’entre eux, même s’il est parfois encore utile comme échafaudage de la pensée (ce charme newtonien discret et persistant).

En effet, commandant Cooper, à ce jour, c’est la base de la technologie de propulsion dont nous disposons. Jetez les choses en arrière, pour aller de l’avant.

Ou & mldr; Partout où nous voyons quelque chose se déclencher, il convient de se demander si un principe de propulsion existant ou peut-être nouveau n’interviendra pas.

Et c’est ce qui s’est passé.

Fatima Ebrahimi, physicienne irano-américaine au Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) du département américain de l’Énergie et seule auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué:

Je cuisine ce concept depuis un moment. (& mldr;) J’ai eu l’idée en 2017 alors que j’étais assis sur un pont et que je réfléchissais aux similitudes entre l’échappement d’une voiture et les particules d’échappement à haute vitesse créées par la National Spherical Bull Experiment (NSTX) du PPPL. (& mldr;) Pendant le fonctionnement, ce tokamak produit des bulles magnétiques appelées plasmoïdes qui se déplacent à environ 20 kilomètres par seconde, ce qui ressemblait beaucoup à un moyen de propulsion pour moi. (Voir la dernière section, «Références»).

Et ce phénomène est le résultat d’un processus physique appelé reconnexion magnétique.

Tokamak, reconnexion magnétique, plasmoïdes & mldr; mais quels démons!?

Tokamak En effet, ce qui est un effet parasite dans un tokamak était considéré par Fatima comme le fondement d’une nouvelle technologie de propulsion. (Qu’en est-il de ces cultures de bactéries gâtées sur lesquelles Alexander Fleming est tombé accidentellement?).

Les tokamaks sont des machines dans lesquelles, grâce à l’application de champs magnétiques, le plasma est contrôlé en le confinant dans des jets en forme de tore ou de beignet. Ils sont utilisés pour diverses expériences et, surtout, pour tenter d’obtenir que dans ce plasma, suffisamment chaud et suffisamment comprimé, la fusion nucléaire tant recherchée se déroule de manière stable. La réaction qui donne vie au Soleil et, par conséquent, à tout ce qui vit à nos yeux, nous y compris. Elle est à l’origine de pratiquement toute l’énergie disponible sur Terre et, tout particulièrement, de toute l’énergie qui entre dans la chaîne alimentaire via les organismes photosynthétiques (enfin, ne soyons pas si directs, il peut y avoir une exception & mldr;).

Il y a le grand intérêt à étudier la physique du plasma. A quoi il s’ajoute maintenant que cette physique a permis de formuler ce qui pourrait être une excellente et clairement nouvelle technologie de propulsion. Pour & mldr; aller sur Mars, par exemple. En beaucoup moins de temps et, par conséquent, en soumettant les astronautes à une dose de rayonnement beaucoup plus faible (l’un des grands problèmes des voyages spatiaux à longue distance).

Reconnexion magnétique

Dire que son fondement physique est le processus de «reconnexion magnétique»; Et ça y est, c’est un peu comme dire que c’est basé sur l’abracadabra et on est tellement heureux. Ouvrons l’abracadabra.

La reconnexion magnétique n’est pas un processus facile. Rien en physique des plasmas ne l’est. C’est le quatrième état de la matière (solide, liquide, gazeux et plasma). Un gaz à des températures si élevées que les atomes neutres qui le composent ont été brisés en parties qui ne sont plus électriquement neutres. Une soupe d’électrons et d’ions positifs qui, en tant que tels, interagissent les uns avec les autres (tous avec tous) au moyen de forces électromagnétiques à longue portée. Par conséquent, la physique du plasma est la physique d’une chorégraphie très complexe.

Dans les plasmas, nous avons des particules chargées positivement et négativement se déplaçant à grande vitesse, ainsi qu’un champ électromagnétique (qui est un, mais double, électrique et magnétique). Et l’un et l’autre composent la même réalité. Les particules en mouvement créent le champ et, à son tour, le champ façonne le mouvement des particules.

Ce qui a été observé, c’est que, dans certaines circonstances, des lignes de champ magnétique opposées peuvent fondre («changer la topologie du champ», dans le jargon des physiciens des plasmas), entraînant une diminution de la quantité d’énergie stockée dans le champ. qui, par conséquent, est transférée aux particules sous forme d’énergie cinétique. Là, la propulsion.

Mais c’est encore une manière très abstraite de le voir. Pensons-y maintenant du point de vue des particules:

Ces mouvements forment des cercles autonomes, auto-alimentés dans leur mouvement à travers le champ qu’ils produisent eux-mêmes, et qui interagissent avec d’autres cercles similaires. Et le fait est que, dans certaines circonstances, il peut arriver que deux ou plusieurs de ces cercles fusionnent, ou que l’un se brise en plusieurs. Encore une fois, en conséquence, nous avons une diminution de l’énergie potentielle stockée par tous les corrosifs en vertu de leur interaction électromagnétique, qui, par conséquent, devient disponible sous forme d’énergie cinétique. Et voilà, l’un des groupes tire sur la piste de danse.

Nous avons reformulé la physique sérieuse du plasma par la physique pas si sérieuse de la chorégraphie conjointe des cercles de danse auto-entretenus et en interaction (domaines magnétiques).

Voyons maintenant cela avec nos yeux.

Éjections de masse coronale du soleil

(Oui, oui – je n’oublie pas que nous n’avons pas encore parlé de plasmoïdes.)

La génération de bulles magnétiques (plasmoïdes) ne se produit pas uniquement dans les tokamaks. Il se produit également sur le Soleil, donnant lieu à de redoutables éjections de masse coronale (CME).

Le même processus de reconnexion magnétique dont nous avons déjà parlé opère dans sa production. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le voir vous-même dans cette vidéo de seulement deux minutes.

La NASA y explique la différence entre les éruptions solaires et les éjections de masse solaire. Ou, si vous préférez, passez à la minute 1:37 où vous trouverez, d’affilée, deux bonnes séquences filmées par des CME. Et gardez à l’esprit que le Soleil est plus d’un million de fois plus grand que la Terre et, par conséquent, dans l’une ou l’autre de ces deux éjections, il peut y avoir plusieurs dizaines de Terres. Nous ferions mieux de ne pas croiser son chemin.

Ce que le Soleil expulse, ce sont les plasmoïdes. Le plasma grumeaux en mouvement fermé, confiné par son propre champ magnétique (également fermé). Ou & mldr; l’un des groupes de danse de la chorégraphie du plasma (fluide magnétohydrodynamique) dont nous avons parlé précédemment.

conclusion

Fatima Ebrahimi a conçu une nouvelle forme de propulsion qui utilise les interactions magnétiques du plasma. Les moteurs de propulsion à plasma existent déjà aujourd’hui, mais ils sont basés sur des champs électriques et offrent très peu de propulsion. Dans les simulations informatiques de Fatima, les impulsions sont 10 fois plus importantes (vitesses plasmoïdes comprises entre 20 et 500 km / s). Et, de plus, sa conception permet de contrôler cette puissance en modulant le champ magnétique. Roseau.

Grâce à cela, il se pourrait que le voyage sur Mars de plus d’un an soit réduit en quelques mois seulement. Comme le dit Fatima: «La prochaine étape est de construire un prototype!».

Les fluides sont une chose complexe. Nous en avons déjà parlé dans l’article sur la ventilation anti-COVID 19, que nous illustrons avec une belle vidéo de l’évolution des concentrations de CO2 dans une pièce, obtenue par simulation informatique. Et, sans aucun doute, nous en reparlerons.

Maintenant, Commandant Cooper, j’espère que vous ne croyez pas à votre principe selon lequel «la seule façon dont les humains savent pour aller quelque part est de laisser quelque chose derrière & rdquor; Cela s’applique également à l’univers du social.

Cela pourrait nous conduire à considérer inexorable le principe qui pousse les carriéristes organisationnels (à s’élever en faisant descendre certains de ceux qui les entourent), à la géopolitique de l’inégalité (à élever certaines nations en progrès au prix de faire descendre le progrès à d’autres) ou à la progression de la confrontation vs. environnement (remonter en cours au prix de la destruction de notre environnement). Cela signifierait que ce que nous appelons le «développement durable»; n’existe pas.

Mais je ne pense pas qu’une telle chose se produira, M. Cooper. L’univers humain est beaucoup plus complexe que l’univers physique. Et si les ions dans un plasma sont capables de configurer leur propre champ magnétique, combien plus les humains ne peuvent pas faire, infiniment plus complexes que le plus complexe des plasmas.

Référence

Un propulseur plasmoïde de reconnexion Alfvenic. Fatima Ebrahimi. Journal of Plasma Physics, Volume 86, Numéro 6, décembre 2020, 905860614. DOI: https: //doi.org/10.1017/S0022377820001476

Photo du haut: Fatima Ebrahimi, devant le rendu d’un artiste d’une fusée à fusion. Photo par Elle Starkman, PPPL et ITER Communications Office)