Une nouvelle télécommande fait un monde de différence

Il est facile de regarder l’Apple TV 4K et de se demander si l’entreprise est à la traîne par rapport à la concurrence. Google, Amazon et Roku proposent tous deux leurs systèmes d’exploitation pour téléviseurs à des fabricants tiers et créent des appareils de streaming petits, légers et peu coûteux pour tous les autres. Mais alors qu’Apple a été un peu plus ouvert avec des choses comme HomeKit et AirPlay, pour l’expérience Apple-y-est, vous avez toujours besoin d’une Apple TV.

Nouveau pour 2021, Apple a doté l’Apple TV 4K d’une télécommande redessinée et de composants internes légèrement plus rapides. Ceux-ci peuvent sembler être de minuscules ajouts – et ils le sont. Mais si vous êtes déjà un utilisateur d’Apple TV, vous saurez qu’ils peuvent faire une énorme différence. Mais la nouvelle Apple TV 4K est-elle vouée à l’échec à côté de la concurrence beaucoup moins chère, surtout lorsque vous pouvez désormais obtenir HomeKit, AirPlay et l’application Apple TV+ sur un Roku Express à 30 $ ?

En un mot, non. Si vous êtes un utilisateur Apple, l’Apple TV 4K n’est pas seulement une bonne option, c’est la meilleure option.

Conception Apple TV 4K (2021)

La box Apple TV actuelle reste inchangée par rapport à l’Apple TV 4K de génération précédente. Ce n’est pas une mauvaise chose – l’appareil a l’air bien et s’adaptera parfaitement à la maison sur n’importe quel meuble TV ou centre de divertissement.

L’appareil est un carré de 3,9 pouces, avec une épaisseur de 1,4 pouce, et il est construit en plastique noir. Sur le dessus de l’appareil, vous trouverez le logo Apple TV, tandis que l’arrière est l’endroit où tous les ports peuvent être trouvés, bien qu’il n’y en ait pas beaucoup. Il y a une entrée d’alimentation, un port Ethernet gigabit et un port HDMI, qui prend en charge la nouvelle norme HDMI 2.1.

Bien sûr, le changement de conception du titre ici n’a rien à voir avec la boîte réelle. Le plus gros avantage de l’Apple TV 4K 2021 par rapport à l’original est sans aucun doute la télécommande repensée. Et oui, cela fait une énorme différence. La nouvelle télécommande est certainement plus volumineuse, mais ici, c’est un avantage. Cela signifie que vous êtes moins susceptible de le perdre entre les coussins de votre canapé. La télécommande est encore relativement mince, et il est toujours possible de l’égarer ou de la perdre, mais moins. Cela aurait été bien si la télécommande avait le support Find My, mais hélas, ce n’est pas le cas.

Outre l’encombrement plus important, la nouvelle télécommande a également quelques changements de boutons. Fini le grand pavé tactile en haut de la télécommande, au profit d’un nouveau pavé directionnel avec de vrais boutons. Ces boutons, cependant, sont tactiles, vous pouvez donc toujours zoomer sur l’interface avec un glissement si vous le souhaitez. Ça marche bien. La forme de la molette de défilement signifie également qu’il est facile d’avancer ou de reculer rapidement en faisant défiler dans un mouvement circulaire. C’est une touche soignée.

D’autres changements sont les bienvenus ici aussi. Le bouton Siri a été déplacé sur le côté pour être plus conforme à la façon dont vous l’utilisez sur un iPhone, et il existe un véritable bouton d’alimentation pour allumer et éteindre votre configuration. Il y a même un nouveau bouton de sourdine, ce qui est très pratique compte tenu du fait que de nombreux services de streaming reposent toujours sur des publicités.

Dans l’ensemble, la nouvelle télécommande est une énorme victoire. Je n’ai vraiment rien à redire à ce sujet, sauf que j’aurais aimé trouver mon support.

Caractéristiques et spécifications de l’Apple TV 4K (2021)

L’Apple TV 4K n’a pas seulement une nouvelle télécommande, elle dispose également de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Sous le capot, la nouvelle Apple TV 4K est dotée de la puce A12 Bionic d’Apple, qui est une mise à niveau par rapport à l’appareil de la génération précédente, avec son processeur A10X Fusion. En tant que personne qui utilisait le modèle de dernière génération tous les jours, la bosse de traitement ne fera probablement pas beaucoup de différence. Mais cela donne à Apple une marge de manœuvre supplémentaire pour les fonctionnalités et les services qu’il a prévus sur toute la ligne. Cela peut également aider avec les jeux sur Apple Arcade, si vous êtes un utilisateur d’Arcade.

L’Apple TV 4K 2021 joue également un rôle plus important dans votre maison intelligente. Pour commencer, le nouvel appareil prend en charge Thread, ce qui signifie essentiellement qu’il peut faire partie du réseau maillé de la maison intelligente qui peut éventuellement jouer un rôle important dans la maison intelligente. Il n’y a pas beaucoup d’appareils tiers qui prennent en charge Thread, mais Apple l’a intégré au HomePod mini. Il est clair que l’entreprise le considère comme une partie importante de l’avenir de la maison intelligente. Et, l’appareil prend également en charge le Wi-Fi 6, vous obtiendrez donc des vitesses Internet plus rapides avec un routeur compatible et un forfait Internet rapide.

Comme mentionné, l’Apple TV 4K dispose également d’un port HDMI 2.1. Cela signifie qu’il peut techniquement prendre en charge le HDR jusqu’à 120 images par seconde. Malheureusement, il semble que le logiciel ne soit pas encore prêt pour ce type de mise à niveau – et par conséquent, il est toujours limité à 60 ips. Espérons que, alors que les services de jeux d’Apple continuent de croître, la société apportera une prise en charge de 120 Hz à l’Apple TV.

Logiciel Apple TV 4K (2021)

L’Apple TV 4K exécute le tvOS d’Apple et fonctionne très bien. Franchement, tvOS est toujours mon système d’exploitation TV préféré, grâce à son design simple et époustouflant, et à son excellente intégration avec le reste de mes appareils Apple.

L’écran d’accueil de l’Apple TV n’est en fait qu’une grille d’applications, comme sur iOS. Vous pouvez réorganiser ces applications comme bon vous semble et installer des applications pour vos services de streaming préférés. Cela fonctionne facilement. Récemment, cependant, Apple a davantage mis l’accent sur l’application Apple TV. L’application affiche non seulement le contenu propriétaire d’Apple, comme Ted Lasso, mais s’intègre également à de nombreux services tiers. Cela signifie que vous pouvez voir le contenu de Hulu, Disney + et plus encore, le tout dans l’application Apple TV.

Cela fonctionne extrêmement bien, mais cela fonctionnerait mieux si chaque application s’y intégrait. Le grand service manquant est Netflix. Nous aimerions voir Netflix ajouter la prise en charge de cette fonctionnalité, bien qu’à ce stade, cela semble un peu improbable.

Apple a annoncé quelques fonctionnalités supplémentaires pour tvOS avec l’Apple TV 4K 2021. Par exemple, il existe un nouvel outil d’étalonnage qui utilise l’appareil photo de votre iPhone pour détecter le réglage des couleurs de l’écran de votre téléviseur, puis ajuste la sortie de l’Apple TV en conséquence. Cela fonctionne bien, mais le problème est que cela ne change pas réellement l’étalonnage de votre téléviseur – juste la sortie de l’Apple TV elle-même. Cela signifie que si vous passez à une autre entrée, comme une console de jeu, vous ne pouvez pas profiter de la fonctionnalité. Mais c’est quand même une bonne idée, surtout pour ceux qui n’aiment pas plonger dans les paramètres de leur téléviseur.

Lorsque tvOS sera déployé plus tard cette année, il prendra en charge des fonctionnalités telles que le nouveau SharePlay, qui permet aux utilisateurs de synchroniser des films et des émissions de télévision avec leurs amis et leur famille via FaceTime. C’est une fonctionnalité intéressante, mais pas celle que nous avons testée lors de cet examen. Il prendra également enfin en charge Spatial Audio avec les AirPods Pro et AirPods Max, qui simulent le son surround. C’est vraiment cool.

D’autres fonctionnalités ne sont plus uniques à l’Apple TV 4K, mais sont toujours utiles dans une maison basée sur Apple. Vous obtiendrez AirPlay 2, qui vous permet de diffuser du contenu à partir de vos autres appareils Apple, et l’application Apple Fitness+, qui se synchronise avec votre Apple Watch pour afficher les mesures de condition physique à l’écran pendant que vous vous entraînez. C’est plutôt chouette pour ceux qui aiment s’entraîner à la maison. Je suis plutôt du genre à sortir et à jouer au tennis, mais Fitness+ fonctionne toujours très bien.

Conclusion

L’Apple TV 4K 2021 est un véritable succès pour Apple, mais pas parce qu’il s’agit d’une mise à niveau massive par rapport au modèle de dernière génération. Au lieu de cela, la nouvelle Apple TV 4K est une amélioration significative qui prend un produit déjà excellent et le rend meilleur.

Le principal ici est que la véritable amélioration se présente sous la forme de la nouvelle télécommande, et la télécommande est en fait disponible séparément. Si vous possédez déjà une Apple TV 4K de génération précédente, nous vous recommandons d’acheter simplement la nouvelle télécommande et de la coupler avec l’appareil, ou d’attendre qu’Apple ajoute potentiellement des éléments tels que la prise en charge de 120 Hz.

La compétition

Il y a beaucoup de concurrence à l’Apple TV 4K 2021, si vous voulez un appareil de streaming haut de gamme. Par exemple, vous pouvez utiliser le NVIDIA Shield TV Pro, avec Android TV ou le Roku Ultra. Si vous êtes dans l’écosystème d’Apple, oubliez le Shield TV – c’est un excellent produit, mais pas pour vous compte tenu de son intégration avec l’écosystème de Google. Cependant, vous pourriez potentiellement obtenir le Roku Ultra, car il prend désormais en charge des fonctionnalités telles que AirPlay 2 et HomeKit d’Apple.

Bien sûr, si vous souhaitez simplement prendre en charge AirPlay et HomeKit, il vaut la peine de vérifier que votre téléviseur ne prend pas déjà en charge ces éléments. S’il s’agit d’un téléviseur Roku relativement récent, il y a de fortes chances que ce soit le cas.

Si vous voulez une véritable expérience Apple TV, cependant, l’Apple TV 4K est toujours la voie à suivre.

Dois-je acheter l’Apple TV 4K (2021) ?

Oui. Si vous voulez un home cinéma centré sur Apple, l’Apple TV 4K 2021 est la voie à suivre. Cela dit, il vaut la peine d’envisager d’acheter la télécommande si vous possédez déjà une Apple TV 4K. Ou, vérifiez que votre téléviseur n’a pas les fonctionnalités que vous souhaitez.

