Une nouvelle “ tendance ” voit les gens sur TikTok affirmer qu’ils sont Madeleine McCann ⋆ .

La semaine dernière, il y avait une fille qui est devenue virale sur TikTok en disant qu’elle pensait qu’elle pourrait manquer la fille britannique Madeleine McCann. Mais maintenant, il semble que la vidéo fasse partie d’une «tendance» beaucoup plus large, car TikTok est littéralement inondé de gens qui prétendent être aussi Madeleine McCann.

Cela survient 14 ans après la disparition de Madeleine à l’âge de trois ans, de l’appartement de vacances de la famille à Praia da Luz, au Portugal, le 3 mai 2007. Avant le 18e anniversaire de Madeleine cette semaine, ses parents Kate et Gerry ont déclaré qu’ils «espéraient» qu’ils la retrouveraient, dans un communiqué publié sur le site Find Madeleine.

Dans la première vidéo, un utilisateur de TikTok sans nom montre des sous-titres qui se lisent comme suit: “Mes amis plaisantent sur le fait que je suis Madeleine McCann.” Il poursuit ensuite en affirmant que la fille de la vidéo séjournait dans la région de Praia da Luz en même temps que la disparition.

Le clip se termine par une photo de Madeleine, comparée à une photo d’elle enfant – où ils aiment étonnamment similaires. Madeleine McCann a une affection oculaire connue sous le nom de colobome, qui est extrêmement rare et signifie qu’elle a une tache de rousseur sous sa pupille – il semble que la fille de la vidéo TikTok puisse avoir quelque chose de similaire aussi.

La vidéo ne s’est pas bien déroulée, avec des commentaires la qualifiant de «malade» et d’autres demandant «pourquoi quelqu’un plaisanterait-il à ce sujet?».

Une autre vidéo affirme que le créateur a un appartement à Praia da Luz où il se rend depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. Elle dit qu’elle a le même âge que Madeleine, et quand elle était plus jeune, ses parents ont été arrêtés dans un aéroport et ont demandé à prouver qu’elle n’était pas la fille disparue.

@ emilyy1.01🤷🏻‍♀️ ## fyp ## madeleinemccann ## helpme ## foryoupage ## foryou ♬ vibrations esthétiques – 𝗵𝗮𝘆𝗹𝗲𝘆

Une autre vidéo de TikTok semble se moquer de toute la «tendance», partageant littéralement des photos disant que ses parents sont Kate et Gerry McCann. Elle prétend qu’elle ressemble exactement à Madeleine et n’a pas été en mesure de trouver un certificat de naissance sous son propre nom. Quelqu’un dans les commentaires a dit: «Sur quelle planète cela est-il considéré comme drôle?».

@ rosiescarlettx ## fyp ## foryoupage ## madeleinemccann ## maddymccann ## portugal ♬ son original – Eveline

Il existe un certain nombre de vidéos où les créateurs partagent des photos d’eux-mêmes en tant qu’enfants, puis les comparent à des images de Madeleine. On partage une photo d’enfance en disant que c’est une «opinion populaire» qu’elle ressemble à Madeleine McCann, avant de demander aux téléspectateurs de partager leurs pensées. Une autre poste également des photos comparatives avant de conclure qu’elle est souvent «accusée» d’être Madeleine et qu’elle a dû «prouver à la police que je n’étais pas elle».

@ emmalani1 Répondre à @heyyimtiff OUI ou NON? ## conspiration ## madeleinemccann ## doppelganger ## TravelMemories ## yearbook ## pensées ## opinion ## fyp ♬ HAHA – Lil Darkie

@ kianaamelia ## madeleinemccann ## fyp ## foryou ## foryoupage ♬ vibrations esthétiques – 𝗵𝗮𝘆𝗹𝗲𝘆

Une autre vidéo provient d’une ancienne étudiante de Leeds Uni, qui est devenue virale en 2017 lorsqu’elle a publié des captures d’écran de son chat de groupe en disant qu’elle pensait être Madeleine McCann. Dans la nouvelle vidéo, sous-titrée «quand on ne peut pas quitter la maison sans être reconnue pour être Madeleine McCann», elle pose aux côtés de toutes les nouvelles au moment où elle a partagé sa théorie.

@ harrietbrookes2fame a eu un coût ## fyp ## madeleinemccann ## ordinairegirl ## célèbre ♬ Inconnu – Kittok

Encore plus étrange, il y a un certain nombre d’utilisateurs qui se font passer pour Madeleine et changent leurs photos de profil et leur biographie pour avoir l’air d’être elle – quand elle a disparu. Ils commentent également des vidéos comme s’ils étaient elle.

