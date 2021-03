une nouvelle théorie utilise les «étoiles noires» pour concevoir un univers sans singularités

Il existe d’autres branches de la physique contemporaine qui se lisent comme des romans de science-fiction hard. Dans quelques branches de la science, nous pouvons trouver autant d’idées extravagantes par mètre carré. Et oui, la plupart du temps, ce sont des théories folles, des greguerías armées d’équations qui, quand vient le temps, se heurtent à ce que nous appelons des preuves expérimentales.

Mais ça fait partie de son charme.

Cette semaine, par exemple, je suis tombé sur un pré-impression très curieux de savoir qui tient ça les trous noirs pourraient être des étoiles superdenses, mais dans lesquelles il n’y a pas d’horizon d’événements. Au moins certains d’entre eux. Le modèle est intéressant car, accessoirement, il conduit à toute une hypothèse sur la composition de la matière noire.

Des étoiles sombres?

Voici la photographie d’un vrai trou noir prise par le télescope Event Horizon (EHT)

En substance, ce travail tente de résoudre l’un des problèmes essentiels des trous noirs: les singularités. Après tout, la singularité n’est rien de plus que « une région de l’espace-temps logée dans son intérieur dans laquelle on ne peut pas définir la valeur des grandeurs physiques comme la courbure ou d’autres concepts géométriques. »Ce n’est pas seulement difficile à imaginer, mais complexe à expliquer.

«Comment la matière pourrait-elle s’effondrer à ce point?» Les détracteurs de l’existence de telles cibles se sont demandé pendant des années. Enfin, Einstein et les conséquences de ses théories ont emmené le chat à l’eau; cependant, il y a encore des physiciens qui essaient de créer des modèles de trous noirs qui ne portent pas l’idée de singularité. C’est un bon exemple.

Les «étoiles sombres» d’Igor Nikitine ressemblent à des trous noirs de l’extérieur, mais à l’intérieur elles ne le sont pas; ils contiennent « un noyau de matière extrêmement (mais pas infiniment) dense comprimé à la plus petite échelle possible« C’est-à-dire qu’il a un noyau de la taille de la ‘longueur de Planck’, la plus petite mesure qui ait du sens dans la physique actuelle. Cela élimine le besoin de singularité, oui, même si on ne sait pas très bien où cela nous mènerait.