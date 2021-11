Une nouvelle thérapie révolutionnaire permet aux souris paralysées de marcher à nouveau

Les scientifiques ont créé un gel cicatrisant pour la paralysie qui a pu aider les souris à remarcher après avoir subi des lésions de la moelle épinière.

Les résultats d’une étude menée par Samuel Stupp et ses collègues de la Northwestern University à Chicago ont montré des résultats extraordinaires. Selon l’étude, qui a été publiée dans le dernier volume de Science, le gel imite la matrice qui se trouve traditionnellement autour des cellules du corps. Cette matrice a fourni un échafaudage qui a aidé les cellules à se développer.

Comment le gel cicatrisant pour la paralysie a aidé les souris à marcher à nouveau

Source de l’image : Samuel I. Stupp

Stupp et ses collègues ont créé le gel. Des unités protéiques appelées monomères sont présentes dans la substance. Ces protéines peuvent s’auto-assembler en longues chaînes appelées fibrilles supramoléculaires lorsqu’elles sont introduites dans l’eau. Lors de l’injection, les fibrilles ont créé le gel final qui a entouré la blessure. Cela a permis aux cellules de commencer à se reconnecter et à se régénérer.

Les scientifiques ont injecté à 76 souris les fibrilles ainsi qu’une substance placebo. Après quatre semaines, les souris qui avaient été traitées avec les fibrilles ont commencé à retrouver leur capacité à marcher. Ceux qui avaient été injectés avec le placebo ne se sont pas améliorés.

Le gel a aidé les extrémités coupées des neurones à se régénérer. Cela a ensuite réduit la quantité de tissu cicatriciel trouvé sur le site de la blessure. Le tissu cicatriciel agit généralement comme une barrière à la régénération, ce qui réduit cette quantité permet une meilleure guérison. Le gel a également amélioré la croissance globale des vaisseaux sanguins, ce qui a permis aux cellules de la moelle épinière de recevoir plus de nutriments au point de blessure.

Comment les scientifiques ont mesuré son efficacité

Un chercheur travaillant dans un laboratoire. Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

Alors que toutes les souris injectées avec le traitement étaient capables de marcher, tous les résultats n’étaient pas les mêmes. Les chercheurs ont évalué la capacité de marche des souris de plusieurs manières. Ils ont d’abord été notés sur la façon dont leurs chevilles bougeaient, ainsi que sur la stabilité globale de leur corps et le placement de leurs pattes. Les souris traitées ont obtenu des scores trois fois plus élevés que celles ayant reçu la solution placebo. Les pattes des souris ont également été trempées dans des colorants colorés pour voir comment elles traversaient une zone étroite bordée de papier blanc. Les souris injectées avec le gel ont montré une longueur et une largeur de foulée plus grandes.

« Une longueur et une largeur de foulée élevées devraient être en corrélation avec plus d’axones repoussés (fibres nerveuses) innervant les muscles de la jambe », a déclaré Stupp dans l’article. (via NewScientist)

De courtes séquences d’acides aminés se fixent aux extrémités des protéines monomères, permettant l’effet régénérateur. Ces séquences étaient alors capables de fournir les signaux nécessaires pour régénérer les cellules dont les récepteurs à la surface de la moelle épinière avaient besoin.

Les scientifiques ont averti que les problèmes liés au passage des thérapies à base de souris aux humains sont difficiles à surmonter. Pour cette raison, on ne sait pas dans quelle mesure ces résultats pourraient se traduire par des options de récupération basées sur l’homme.