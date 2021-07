Une nouvelle trilogie d’exorcistes se dirige vers le streaming, y compris une star originale

Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous n’êtes pas familier avec la franchise Exorcist, The Exorcist (qui était basé sur le roman de 1971 de William Peter Blatty, qui a écrit le scénario du film) a suivi Regan, 12 ans, joué Linda Blair , qui est possédée par un démon, forçant sa mère, Chris d’Ellen Burstyn, à se tourner vers deux prêtres catholiques, le père Damien Karras de Jason Miller et le père Lankester Merrin de Max von Sydow, pour aider à sauver sa fille par un exorcisme. Deux suites ont suivi en 1977 et 1990, suivies des préquelles Exorcist: The Beginning et Dominion: Prequel to the Exorcist en 2004 et 2005, respectivement, la première étant une version réorganisée de la seconde. Il y avait aussi une série télévisée Exorcist diffusée sur Fox de 2016 à 2017.