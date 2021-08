Une nouvelle usine de fabrication de médicaments de 130 000 pieds carrés dans la région de Seattle développera des thérapies COVID-19

À l’intérieur de l’installation Just-Evotec Biologics J.POD qui abrite des salles blanches de biotraitement autonomes pour la fabrication d’anticorps thérapeutiques. (Photo Just-Evotec)

La région de Seattle abrite une nouvelle usine de fabrication de médicaments agile construite par Just – Evotec Biologics qui a été dévoilée mercredi lors d’une cérémonie d’ouverture dans l’usine de 130 000 pieds carrés à Redmond, Wash.

L’usine devrait fabriquer des anticorps pour le département américain de la Défense afin de potentiellement traiter le COVID-19 et peut pomper ces agents à base de protéines plus efficacement et à moindre coût que les usines conventionnelles, selon la société.

L’installation “apporte de nouvelles capacités de fabrication à l’échelle commerciale hautement innovantes à notre industrie, avec la flexibilité de produire de petites et grandes quantités de substances médicamenteuses pour les sociétés de biotechnologie localement et dans le monde entier”, a déclaré Leslie Alexandre, PDG du groupe de commerce industriel Life Science. Washington, dans un communiqué.

Vice-président exécutif, responsable mondial des produits biothérapeutiques pour Just – Evotec, James Thomas. (Juste – Evotec Photo)

Just – Evotec Biologics tire ses origines de Just Biotherapeutics, une startup de Seattle fondée en 2014 dans le but de réduire le coût de production des protéines thérapeutiques et de les rendre plus accessibles dans le monde entier. La société soutenue par la Fondation Bill & Melinda Gates a été acquise en 2019 par Evotec SE, basée à Hambourg, en Allemagne, et est désormais une filiale d’Evotec. La nouvelle usine est la pierre angulaire d’une plate-forme de développement et de fabrication de médicaments de bout en bout développée au sein de la société.

Just – Evotec peut concevoir, développer et fabriquer des anticorps et d’autres agents en partant d’une cible médicamenteuse, une molécule identifiée comme la clé d’une maladie. L’apprentissage automatique aide à identifier les anticorps thérapeutiques potentiels et un logiciel propriétaire affine la conception des anticorps pour produire des volumes élevés de produits stables.

La nouvelle usine utilise un processus appelé fabrication continue, une technologie émergente qui est plus efficace que le traitement par lots conventionnel à grande échelle couramment utilisé pour fabriquer de tels produits biologiques.

“Nous avons réduit la taille de l’opération à peut-être un dixième de l’échelle de ces installations à plus grande échelle”, a déclaré James Thomas, vice-président exécutif et responsable mondial de la biothérapie pour Just – Evotec, dans une interview avec ..

Il a ajouté : « Nous pouvons fabriquer la même quantité de produit qu’ils peuvent fabriquer, mais nous pouvons le faire dans une installation beaucoup plus petite et beaucoup plus flexible. »

Fabrication d’anticorps thérapeutiques dans l’installation Just – Evotec Biologics J.POD. (Juste – Evotec Photo)

L’installation, appelée J.POD 1, peut fabriquer du matériel au kilogramme ou à la tonne en utilisant des salles blanches modulaires appelées pods qui contiennent des bioréacteurs et d’autres équipements pour une production continue.

La société possède son propre pipeline de développement de médicaments et a également de multiples partenariats, notamment avec OncoResponse, basé à Seattle, pour aider au développement et à la fabrication d’un anticorps thérapeutique anticancéreux pour les essais cliniques. Just-Evotec a également récemment annoncé une extension pluriannuelle de 15 millions de dollars de sa collaboration avec le géant pharmaceutique Merck.

La société a scellé son accord de 28,6 millions de dollars pour fabriquer des anticorps contre le virus qui cause le COVID-19 avec le ministère de la Défense en janvier. Les anticorps seront utilisés pour développer un traitement ou une prophylaxie pour le COVD-19. La société développe également des anticorps similaires avec d’autres partenaires, dont la Fondation Gates, et a également la capacité de fabriquer des vaccins, a déclaré Thomas, ancien PDG et partenaire fondateur de Just.

Vue aérienne de l’installation J.POD de Just – Evotec Biologics située à Redmond, Washington (Just – Evotec Photo)

L’installation a été construite en seulement 19 mois – en grande partie pendant la pandémie – par rapport aux quatre ans ou plus requis pour une usine conventionnelle.

L’espace de fabrication réel de la nouvelle usine n’occupe actuellement qu’environ 10 % de l’installation et est extensible, a déclaré Thomas. Le reste de l’espace est consacré aux bureaux et aux salles de réunion ; un laboratoire pour tester et développer des procédés de fabrication ; et un entrepôt.

La nouvelle installation J.POD s’ajoute à une base croissante de fabrication de médicaments et de vaccins dans l’État de Washington. AGC Biologics, basé à Bothell, dans l’état de Washington, et Jubilant HollisterStier, basé à Spokane, par exemple, fabriquent tous deux des produits pour le vaccin COVID-19 de Novavax.

Just – Evotec emploie actuellement plus de 250 personnes et devrait passer à environ 300 d’ici la fin de l’année. La société conservera son usine de fabrication clinique actuelle à Seattle. Il envisage également de construire une installation similaire en France, J.POD 2. « C’est une technologie déployable, nous pouvons donc construire ces installations relativement rapidement », a déclaré Thomas.

J.POD 1 est la concrétisation d’une vision de longue date visant à améliorer la fabrication de protéines thérapeutiques, a déclaré Thomas, dont l’expérience antérieure comprend la direction du développement de processus de fabrication pour le produit phare de la biotechnologie de Seattle, Immunex, qui a été acquis par Amgen. « Nous parlons avant tout de technologie », a déclaré Thomas. « Nous essayons de diriger l’industrie.