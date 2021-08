Une nouvelle vague de chaleur arrive et ce ventilateur Xiaomi, avec une application, vous aidera à la surmonter pour 69 € | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 dispose d’un système à double lame pour provoquer une brise plus douce et plus silencieuse, parfaite pour dormir avec moins de chaleur.

Les températures augmentent à nouveau et aussi l’incapacité de dormir paisiblement et sans transpirer dans de nombreuses régions d’Espagne. En l’absence d’une climatisation le ventilateur peut être un secours.

Ce ventilateur intelligent Ventilateur sur pied intelligent Xiaomi Mi 2 C’est un appareil dont vous ne pourrez plus vous en passer lorsque vous l’aurez. En plus d’être connecté à Internet, il a une astuce pour pouvoir fournir une brise douce et silencieuse.

Vous pouvez désormais vous procurer ce ventilateur Xiaomi pour seulement 69 euros sur Amazon. De plus, les frais de port sont gratuits.

Ce ventilateur est silencieux, il peut être programmé, éteint ou allumé directement depuis l’application mobile Xiaomi Mi Home.

Comme les autres modèles de ventilateurs Xiaomi, cet appareil est connecté à internet et peut être contrôlé avec l’application Mi Home de la marque. Vous pouvez l’allumer, l’éteindre et l’associer à votre assistant Google ou Alexa pour le contrôler avec votre voix.

Vous pouvez également lui faire utiliser d’autres appareils de l’écosystème Xiaomi, tels que des capteurs de température ou de mouvement, afin qu’il s’allume quand vous le souhaitez.

Un ventilateur silencieux avec mode brise

Mais la chose la plus intéressante à propos de ce ventilateur est que a un système à double lame. En plus des 5 pales traditionnelles, il dispose de 7 extras à l’extérieur qui lui permettent d’expulser l’air naturellement, comme s’il s’agissait d’une brise.

C’est un ventilateur silencieux, parfait pour le laisser branché quelques heures lors des chaudes nuits d’été.

Vous pouvez même régler sa hauteur pour qu’il devienne un ventilateur de table.

Vous pouvez trouver ce ventilateur debout Xiaomi Mi Smart 2 pour seulement 69 euros sur Amazon.

Si vous vous inscrivez à Amazon Prime, vous bénéficierez de la livraison gratuite et des livraisons rapides sans frais supplémentaires. Vous pouvez essayer le service totalement gratuitement pendant 30 jours et vous désinscrire quand vous le souhaitez.

Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives.