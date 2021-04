Une nouvelle vague de COVID-19 pourrait faire baisser la croissance sous les deux chiffres: l’ancien secrétaire aux finances SC Garg

“À ce stade, la croissance 2021-2022 descendant à un peu en dessous de 10 pour cent semble tout à fait réelle”.

L’ancien secrétaire aux Finances, SC Garg, a déclaré lundi que la nouvelle vague COVID-19 et les verrouillages locaux qui en découleraient pourraient ramener la croissance économique à moins de 10% pour l’exercice actuel. Plus tôt ce mois-ci, le Fonds monétaire international (FMI) a projeté un taux de croissance impressionnant de 12,5% pour le pays en 2021. L’étude économique a projeté un taux de croissance de 11%, tandis que la RBI a maintenu ses prévisions de croissance à 10,5% pour les an.

Selon les estimations de la RBI, la croissance économique devrait être de 26,2% au premier trimestre, de 8,3% au deuxième trimestre, de 5,4% au troisième trimestre et de 6,2% au quatrième trimestre de cet exercice. Garg dans un blog a déclaré que la flambée du COVID-19 dans la deuxième vague et la vague de restrictions imposées avaient entravé l’impulsion de croissance pour l’année. «Il est difficile d’estimer l’intensité et la durée de la flambée et du nombre de cas de virus. La manière dont le gouvernement gère sa réponse à cette tragédie en cours, le type de restrictions que les gouvernements pourraient mettre en place et la manière dont les gens réagissent détermineront l’impact à la fois sur la demande et l’offre », a-t-il déclaré.

La croissance du premier trimestre devrait être tempérée autour de 15-20 pour cent contre une contraction d’environ 24 pour cent au cours de la même période de l’exercice précédent. En l’absence d’une nouvelle vague, a-t-il dit, la croissance aurait été de l’ordre de 25 à 30 pour cent. Donnant une évaluation pour l’ensemble de l’exercice, il a déclaré: «À ce stade, la croissance 2021-2022 descendant à un peu en dessous de 10% semble tout à fait réelle».

Tout en faisant l’éloge de l’idée d’un verrouillage national indésirable, il a déclaré que l’approche nuancée utilisée jusqu’à présent limiterait probablement les dommages mensuels à moins de 0,5% par rapport à une contraction de 4% par mois s’il y avait eu un verrouillage complet. «Le type de restrictions imposées dans certaines parties du pays cette année n’aura pas plus ou moins d’impact sur les activités économiques du secteur primaire (agriculture, mines, etc.). Les activités économiques du secteur secondaire (fabrication, services publics, construction, etc.) n’auront également que des bleus mineurs », a-t-il déclaré.

Observant que les restrictions imposées sont concentrées sur le secteur tertiaire comme le commerce de détail, l’hôtellerie, les services personnels, l’éducation, etc., il a déclaré que les activités économiques qui ont été numérisées comme les services informatiques, les télécommunications, les services financiers et la vente au détail et la distribution pourraient ne pas être largement affectées. «On ne peut qu’évaluer globalement l’impact économique de la flambée du COVID-19 et les restrictions imposées. Mon évaluation suggère que la production / valeur ajoutée n’est que marginalement affectée négativement dans les secteurs primaire, secondaire, gouvernemental et tertiaire numérisé, qui représentent environ 75% du PIB », a-t-il déclaré.

Les 25 pour cent restants du PIB, en gros dans les services à forte intensité de contacts non numérisés, auront un impact plus grave, a-t-il ajouté.

