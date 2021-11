Une nouvelle variante COVID pourrait rendre les vaccins 40 % moins efficaces

Mauvaise nouvelle – peut-être VRAIMENT mauvaise nouvelle – il y a une nouvelle variante de COVID qui fait paniquer certains pays … une variante qui peut rendre le vaccin BEAUCOUP moins efficace.

La nouvelle souche est apparue en Afrique du Sud, mais elle a également été détectée en Belgique, au Botswana, à Hong Kong et en Israël. Comme tout le monde le sait maintenant, ce virus ne connaît pas de frontières, il est donc devenu une préoccupation mondiale.

Certains scientifiques disent que la variante rend le vaccin 40 % moins efficace, ce qui est plus qu’alarmant. L’espoir était que la variante Delta s’évanouirait après les premiers mois de 2022 et que la pandémie serait derrière nous, mais cette nouvelle souche constitue une menace réelle.

Un tas de pays – dont la Grande-Bretagne, Israël, l’Allemagne et l’Italie – ont interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud, mais les États-Unis autorisent toujours les avions de ce pays à atterrir ici. Les États-Unis ont toujours classé l’Afrique du Sud comme « niveau 1 : faible niveau de COVID-19 ».

⚠️Mon dieu, la nouvelle variante #B11259 étant peut-être ~500% plus contagieuse en compétition est la statistique la plus stupéfiante à ce jour. De plus, #NuVariant a plus de 2 fois le nombre de mauvaises mutations de pointe que Delta. Voici une mise à jour Le modèle de @JPWeiland correspond au graphique de @jburnmurdoch pic.twitter.com/SFvFEbD7QO – Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) 26 novembre 2021 @DrEricDing

Dr. Eric Feigle Ding a sonné l’alarme dans un tweet — « Mon dieu, la nouvelle variante #B11259 étant peut-être ~ 500 % plus contagieuse en compétition est la statistique la plus stupéfiante à ce jour. De plus, #NuVariant a plus de> 2 fois le nombre de mauvaises mutations de pointe que Delta. » Angoissant.

Bref… on craint que cette variété se propage beaucoup plus facilement que ce que nous avons déjà vu. Cela dit, on ne sait pas si la souche est plus grave que les souches auxquelles nous avons tous été confrontés au cours de la dernière année et demie.

Dr. Fauci dit qu’il n’y a aucune preuve que la variante ait fait son chemin vers les États-Unis … du moins pas encore.