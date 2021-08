Une nouvelle variante de Covid alimente la peur de la résistance au vaccin: sept personnes complètement piquées meurent | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Public Health England a déclaré que des tests ont montré que les vaccinations pourraient être “moins efficaces” contre la mutation qui a été qualifiée de “variante préoccupante”.

Les scientifiques disent qu’ils ne savent pas s’il est plus transmissible que d’autres déjà détectés.

Le développement intervient alors que les chiffres officiels ont révélé que les infections à Covid sont tombées en Angleterre la semaine dernière.

Les données de l’Office for National Statistics ont confirmé la première chute en dehors du verrouillage au cours de la dernière semaine de juillet, lorsqu’environ un sur 75 avait un coronavirus, contre un sur 65 la semaine précédente.

Les cas sont également en baisse en Écosse et au Pays de Galles. L’Irlande du Nord, où la variante Delta est arrivée plus tard, est désormais la seule partie du Royaume-Uni à connaître des hausses.

La baisse a touché toutes les tranches d’âge, avec une forte baisse chez les 16-24 ans, et plus prononcée dans le Nord-Ouest, les Midlands, Londres et le Sud-Est.

Le professeur Rowland Kao de l’Université d’Édimbourg a déclaré que la baisse était « rassurante ».

Le professeur Paul Hunter, expert en maladies infectieuses à l’Université d’East Anglia, a déclaré : « Le dernier rapport de l’ONS fournit une confirmation supplémentaire que les taux d’infection sont vraiment en baisse au Royaume-Uni.

« Que ce déclin se poursuive ou atteigne un équilibre avant le retour des écoles en septembre n’est pas encore clair. Nous pourrions voir des chiffres rester autour du niveau auquel ils se trouvent actuellement. »

Le nombre de reproduction du coronavirus, ou valeur R, en Angleterre a baissé et se situe entre 0,8 et 1,1, ce qui signifie que la pandémie diminue.

Le gouvernement a déclaré hier que 92 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant le test positif, portant le total britannique à 130 178.

Il y a eu 31 808 autres cas et plus de 86 millions de jabs ont maintenant été administrés.

Les craintes concernant la variante colombienne ont augmenté après la mort de sept résidents entièrement vaccinés dans une maison de soins infirmiers en Belgique.

Le variant, B.1.621, a été détecté ces dernières semaines aux États-Unis, au Mexique et en Espagne.

Marc Van Ranst, virologue à l’Université de Louvain en Belgique, a déclaré : “C’est inquiétant.”

Public Health England a déclaré: “Il existe des preuves préliminaires de laboratoire suggérant que la vaccination et une infection antérieure peuvent être moins efficaces pour prévenir l’infection. Cependant, ces données sont très limitées et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Il n’y a aucune preuve suggérant qu’elle soit plus transmissible. que la variante dominante Delta.”

Il a déclaré que la variante présentait des similitudes avec d’autres nouvelles souches dangereuses, notamment celles d’Afrique du Sud (Beta), du Kent (Alpha) et du Brésil (Gamma).

L’organisme de santé a également révélé que les personnes vaccinées infectées par la variante Delta sont tout aussi contagieuses que celles qui n’ont pas été piquées.

Le Dr Simon Clarke, professeur de microbiologie à l’Université de Reading, a déclaré: “Si le vaccin ne bloque la transmission que de, disons, 50%, vous n’obtiendrez jamais d’immunité collective, même avec une absorption de vaccin à 100%.”

La variante Delta représente environ 99% des cas au Royaume-Uni.

PHE a déclaré que 55% des récentes admissions à l’hôpital n’étaient pas vaccinées, tandis que 35% avaient reçu les deux doses.

LES ADOLESCENTS SE RAPPROCHENT DE LA DOSE

Des injections de coronavirus sont désormais proposées aux jeunes de 16 ans en bonne santé après que les dernières estimations indiquent que les niveaux d’infection ont diminué.

Les centres sans rendez-vous étaient ouverts aux adolescents plus âgés en Irlande du Nord depuis hier.

Les doses de Pfizer étaient disponibles dans les centres de vaccination régionaux et les cliniques pop-up. Elliot Aston, à gauche, a déclaré qu’il était “assez excité” d’avoir son premier jab hier. Le jeune de 16 ans, originaire de Newtownards, a déclaré: “C’est bien qu’ils nous l’offrent enfin, car nous sommes probablement les plus en déplacement.”

En Angleterre, les adolescents sont informés qu’ils doivent attendre d’être contactés par leur médecin généraliste.