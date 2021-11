Une nouvelle variante d’Omicron s’inquiète des mutations

27/11/2021 à 20:01 CET

Diego Aitor San José

L’OMS a nommé Ómicron le nouvelle variante détectée en Afrique du Sud et cela a suscité des inquiétudes parmi les experts. Les données font toujours défaut, précisent-ils, et l’apparition de mutations est un processus naturel parmi les virus comme l’a montré le SARS-CoV-2, mais il existe « préoccupation » d’une trentaine de changements qui sont détectés dans sa composition par rapport à la souche originale de Wuhan.

La virologue de l’Institut de biologie intégrative des systèmes (I2SysBio) du CSIC et de l’Université de Valence, Mireia Coscolla, souligne qu’il existe une « accumulation sans précédent de mutations » dans Ómicron. Ces 30 changements à la fois, dit-il, compliquent le diagnostic. « L’immunité est complexe », souligne-t-il, tout en précisant qu’on ne sait pas comment ces changements pourraient affecter l’efficacité des anticorps naturels et du vaccin.

Pour le moment, le chercheur révèle que ces mutations ont déjà été observées dans d’autres variantes séparément et ce qu’ils voulaient dire était une plus grande capacité d’entrer dans les cellules (ce qui génère plus de transmissibilité) et une plus grande résistance à l’immunité. De plus, il aurait réussi à supplanter Delta comme variante principale. « La rapidité avec laquelle il a été répliqué donne le sentiment qu’il est plus transmissible », ajoute-t-il.

Mais les données manquent et l’environnement dans lequel elles ont été séquencées influence également. Le professeur d’immunoparasitologie de l’Université de Valence, Rafael Toledo, souligne que là où cette variante a connu une grande croissance, c’est dans la province de Gauteng, où il y a très peu de population vaccinée et avec des taux d’incidence très élevés de personnes vivant avec le VIH et sans traitement médical, quelque chose qui endommage la réponse immunitaire du corps.

Toledo est d’accord avec Coscolla sur le fait que ces mutations ils avaient déjà été vus auparavant dans d’autres variantes qui sont apparues, mais cela dans ce cas « ils sont tous concentrés en un ». Cependant, il insiste sur le fait que « on ne sait pas comment cela affectera sa fonctionnalité » ou s’il y aura une perte d’efficacité des vaccins. « Jusqu’à présent c’était marginal avec chaque variante », explique-t-il en rappelant que les courbes de contagion avec Delta (qui ont émergé au milieu du processus de vaccination) ont été stoppées avec les sérums actuels.

L’expert UV souligne également que c’est un « processus naturel » que des variations surviennent, qu’il y a moins de ce virus que d’autres car il répare sa séquence génétique « et que dans ces mutations aléatoires, celui qui a des avantages finit par rester compétitif dans leur transmission, comme ce fut le cas avec Alfa l’hiver dernier ou Delta au printemps-été. « Normalement, les plus transmissibles prédominent, mais les moins pathogènes », c’est-à-dire ceux qui causent le moins de dégâts.

Scénario « différent »

D’autres spécialistes comme le professeur de génétique à l’Université de Valence, Fernando González Candelas, insistent sur faites « attention », « voyez ce qui se passe dans plus d’environnements », mais que « » une chose est de surveiller et une autre, d’alarmer « . « On sait qu’il présente des mutations qui diminuent la capacité de neutralisation d’anticorps spécifiques, mais les vaccins ne déclenchent pas la production d’un seul anticorps, mais de plusieurs » et que ce virus « ne semble pas avoir la capacité d’éluder simultanément tous ceux-là ». qu’ils sont produits après le vaccin « , explique-t-il dans un article dans ‘COVID-19 Vaccine Media Hub’.

Les appels à la vigilance et à l’attention sont constants, mais sans tomber dans l’alarmisme. « Ce qui fait bondir la voix, ce n’est pas tant qu’on ne sait pas pour le moment ce qu’elle fait mais le potentiel qu’elle pourrait avoir », fait remarquer à Efe le chercheur de l’Institut de biomédecine de Valence, Iñaki Comas. C’est pourquoi Mireia Coscolla insiste pour souligner que le scénario est encore incertain, mais ce qui est clair, c’est que laisser des régions entières non vaccinées « nous engage tous » car cela permet de générer des variantes comme l’Ómicron.