Une nouvelle version autonome de ‘Grand Theft Auto V’ arrive sur PlayStation 5

Le jeu vidéo populaire ‘Grand Theft Auto (GTA) V’ aura sa propre version indépendante pour les consoles vidéo de nouvelle génération (PlayStation 5 et Xbox Series) et sera mis en vente le 11 novembre, comme le confirme la société RockStar Games via ses réseaux sociaux.

Le jeu, sorti pour la première fois en 2013, Il est devenu aujourd’hui le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire (seulement derrière Minecraft) et jusqu’à présent les utilisateurs de ces consoles de jeux de dernière génération ne pouvaient y jouer que grâce au Rétrocompatibilité de la version pour PS4 et Xbox One.

Les détails de ce à quoi ressemblera cette version autonome sont encore inconnus, mais, Selon RockStar, l’objectif sera de «maximiser» toutes les possibilités et la puissance de ces nouvelles consoles, qui, dans de nombreux cas, permet une résolution en 4K et à 60 images par seconde.

Il comprendra également toutes les mises à jour que la société publiera sur le marché au cours de l’été et d’autres surprises qu’elle a préparées, précisément pour commémorer le 20e anniversaire du lancement du premier GTA (GTA III), sorti en 2001 sur PS2. et la première Xbox.

Dans le cadre de l’accord entre RockStar Games et Sony, Cette nouvelle version autonome sera disponible gratuitement pour les joueurs PlayStation 5 pendant les trois premiers mois.

De plus, les membres PlayStation Plus sur PlayStation 4 recevront un bonus de 1 million de dollars sur le PlayStation Store au début de chaque mois jusqu’au lancement de GTA Online sur PlayStation 5 en novembre.