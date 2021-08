Une nouvelle version du Xiaomi Mi Band 6 serait sur le point d’arriver en Europe, désormais avec NFC | La technologie

La version NFC du Xiaomi Mi Band 6 pourrait être sur le point d’arriver en Europe, bien qu’elle le fasse à un prix plus élevé par rapport au modèle normal.

Ces dernières années, Xiaomi a lancé ses différents modèles du populaire bracelet d’activité Mi Band à la fois sur son propre marché en Chine et sur le marché mondial international, mais les Européens restent toujours sans version NFC qui, ou n’est jamais arrivée, ou elle l’a fait sous la forme d’un programme pilote sur certains marchés.

Ainsi, cette version du Xiaomi Mi Band 6 que vous pensiez ne pas arriver pourrait être sur le point d’être lancée en Europe selon une récente certification de ce modèle qui est passée par l’Italie.

Et est-ce le Xiaomi Mi Band 6 NFC vient de passer la certification Bluetooth SIG en Italie, via gizmochina, prélude à son arrivée dans le reste des pays européens. Grâce à la connectivité NFC, nous pourrons payer le ticket de transport en commun à l’aide du bracelet ou encore effectuer des paiements en magasin.

Grâce à cette version avec connectivité NFC, tant qu’il existe un écosystème de paiements et de passerelles compatibles, vous pourrez l’utiliser pour effectuer des paiements dans une multitude de systèmes et de plateformes, en pouvant payer notre ticket de transport en commun pour le moment voire dans certains établissements qui acceptent ce type de paiements.

Bien sûr, la version NFC du Xiaomi Mi Band 6 ce sera plus cher, et il n’y a toujours pas de fuite de prix, mais on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une donnée sensible qui pourrait faire augmenter considérablement le prix de ce nouveau modèle.

Le fait que le modèle Xiaomi Mi Band 6 NFC ait passé la certification en Italie, augure de sa prochaine disponibilité sur ce marché, et vraisemblablement sur le reste du territoire européen.