Une nouvelle victime à ajouter à la collection

11/08/2021 à 17h30 CEST

Carles Rosell

Stuani est une fois de plus la référence offensive de Gérone. Il vient après une bonne pré-saison et avec tous les bulletins de vote pour être titulaire ce samedi contre Amorebieta.

L’objectif collectif n’est autre que celui de débuter le championnat avec trois points en pochetandis que l’objectif individuel de l’attaquant est de ajouter une nouvelle victime à votre liste.

Une liste des plus étendues, qui ne cesse de s’allonger et qui cette année peut le faire encore plus. Son onzième cours de football d’État, le cinquième qu’il vit à Gérone après avoir porté les maillots également d’Albacete, Levante, Racing et Espanyol. Tout ce temps, il l’a utilisé pour marquer 156 buts entre toutes les compétitions.

Parmi eux, 82 les ont atteints avec le maillot du club Montilivi. Il a affronté 56 rivaux différents et il en a marqué 52. Presque personne n’échappe à ses griffes. Fait intéressant, Gérone est l’une des quatre équipes à n’avoir jamais encaissé de but de Stuani. Il en va de même avec Sabadell, Real Unión et Alcorcón.

Rayo, le bourreau de la dernière promotion de promotion, est sa victime préférée. Jusqu’à une demi-douzaine de cibles sont tombées. Ils sont suivis par Almería et le Real Madrid, avec cinq pour chacun. La liste des rivaux battus peut atteindre 52 si ce samedi Stuani est en mesure de voir le but contre Amorebieta.

Il n’a jamais affronté l’équipe basque, qui débutera cette saison dans la catégorie argent. La même chose se produit avec les trois autres nouveaux venus en deuxième division : Burgos, Real Sociedad B et Ibiza. Plus d’opportunités pour l’Uruguayen de continuer à battre des records.