Une nouvelle vidéo d’Alex Van Halen sort en ligne

Une nouvelle vidéo de VAN HALEN le batteur Alex Van Halen a émergé en ligne.

Le vendredi 10 septembre, le Van Halen Brésil YouTube chaîne a mis en ligne un clip – prétendument tourné plus tôt dans la journée – de Alexis roulant sur une autoroute de Los Angeles dans sa nouvelle voiture Porsche 911 GT2 RS. En accostant le véhicule occupé par la personne qui filme, Alexis joyeusement retourné sa casquette sur le côté avant de continuer sur la route.

Greg Renoff, auteur du VAN HALEN Biographie “Van Halen Rising: Comment un groupe de fête d’arrière-cour de Californie du Sud a sauvé le heavy metal” a partagé la vidéo et a écrit dans un message d’accompagnement: “C’est génial à voir. Regardez-le!”

Si authentique, la séquence marque la première fois Alexis a été photographié ou filmé en public depuis le décès de son frère, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen.

Lorsque Alexis a eu 68 ans en mai dernier, il a commémoré l’occasion en partageant la déclaration suivante: “Premier anniversaire sans toi, Ed. La vue de ma batterie ne sera plus jamais la même. VH pour toujours!”

Eddie est décédé en octobre dernier à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. Alexis était à ses côtés, tout comme Eddiela femme de, Janie, et fils, Wolfgang.

L’homme à la hache est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Eddieest la finale Instagram poste était un hommage à Alexis. Le 8 mai 2020, le guitariste a partagé une photo en noir et blanc de lui et de son frère à ses followers pour souhaiter un joyeux anniversaire au batteur.

Il a légendé la photo : “Joyeux anniversaire Al!! Je t’aime!! #vanhalen #alexvanhalen #anniversaire #mai #batteur #musicien #musiciens #famille #rock #classicrock #rockband #love”.

Après avoir subi une arthroplastie de la hanche en 1999 en raison d’un problème articulaire chronique, Eddie a reçu un diagnostic de cancer de la bouche en 2000 et a dû subir une ablation chirurgicale d’une partie de sa langue. Il a ensuite lutté contre un cancer de la gorge et aurait reçu une radiothérapie en Allemagne. On pense que sa forte consommation de tabac au fil des ans a conduit à sa longue bataille contre le cancer.

Alexis et Eddie Van Halen formé un groupe appelé MAMMOUTH à Pasadena, Californie en 1972, puis rebaptisé VAN HALEN quand le chanteur David Lee Roth rejoint le groupe et, plus tard, bassiste Michel Antoine.

VAN HALEN était l’un des plus grands groupes de rock du pays dans les années 1980, avec des tubes comme “Courir avec le diable”, “Danser toute la nuit”, “Amoureux de son prof”, “Panama” et “Saut”. Le groupe, qui a ensuite présenté Sammy Hagar au chant, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Les Van Halen famille a déménagé à Pasadena après avoir émigré des Pays-Bas aux États-Unis en 1962.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



